La 1 emitió este martes 29 de marzo una nueva entrega de Maestros de la costura. Esta se convirtió en la última como concursante para Judith, que fue expulsada del talent tras un corsé fallido. La valenciana supuso un caso excepcional en el concurso, pues se incorporó cuando este ya llevaba dos semanas en emisión.

Ocurrió tras el abandono voluntario de MJ. Aunque la fanática del rosa llegó tarde, tardó muy poco en hacerse ver como una de las más destacables concursantes noveles. Ya en su estreno contó que había dejado su trabajo, que consistía en tejer almohadas, para participar en el programa.

En su despedida y entre lágrimas, dejó claro que no se arrepentía de dicha decisión, pues se sentía muy agradecida por haber participado en el formato. "Ahora me gustaría seguir diseñando y crear una marca con la que me identificara", comentó, antes de marcharse.

"Celebramos que aceptaras nuestra invitación pese a contar con dos semanas menos de práctica que tus compañeros", dijo al respecto Raquel Sánchez Silva, presentadora del talent antes de despedir a la "princesa de barrio".

La segunda candidata para irse fue Caterina, que ha estado en varias ocasiones en la cuerda floja. La joven optó por innovar y hacerle dos cierres a un corsé pese a que no había creado uno jamás, y su creatividad y atrevimiento le jugaron una mala pasada.

Sin embargo, el mimo que se veía en su elaboración al haberlo entretejido todo correctamente, hicieron que el jurado, formado por María Escoté, Palomo Spain y Lorenzo Caprile, decidiese apostar por ella al menos durante una semana más.

Por otro lado, de la prueba salieron airosos Lily y Eduardo Navarrete. La primera lo hizo, según dijo, con la ayuda espiritual del diseñador Alexander Mcqueen... y con la ventaja sobre sus compañeros de tener 10 minutos más para confeccionar, un premio que le regaló Lluís.

Isabel fue quien ayudó a Navarrete, que fue más rápido que nadie y pidió el imperdible y la colaboración de su compañera en cuanto comenzó la prueba, para asegurarse de que su corsé quedaba bien armado. Finalmente, presentó una opción rosa con un escote cuadrado que encandiló al jurado al completo.