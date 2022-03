Eduardo Navarrete se viste de Ágatha Ruiz de la Prada para zanjar la polémica sobre un supuesto plagio

El desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid a mediados de marzo provocó que la diseñadora fuera señalada por un supuesto plagio a Eduardo Navarrete. Pero nada más lejos de la realidad, pues si ella ya lo desmintió enseñando vestidos anteriores, ahora el modisto ha zanjado cualquier polémica con un gesto muy revelador.

Un vestido de la diseñadora con un estampado como el logo de El Corte Inglés, lucido por una modelo ucraniana que abrió el desfile, hizo que muchos vieran similitud con otro traje de una colección del aprendiz de Maestros de la costura 5, en concreto, uno que vistió Verónica Forqué.

"Yo había visto que él había hecho lo de El Corte Inglés, algo que yo llevo haciendo, como he puesto en Instagram, 25 años. Y él tiene 25 años", alegó Ágatha Ruiz de la Prada.

La modelo ucraniana Samy con el diseño de Ágatha y Verónica Forqué con el de Navarrete. GTRES

Por su parte, Eduardo Navarrete se pronunció también este fin de semana con un simbólico gesto: vistiendo un traje de la modista en la alfombra roja de los premios Ídolo.

"Vengo vestido de Ágatha. Estuve comiendo con [Juan Carlos] Mesa, que fue el director creativo de Ágatha 15 años. Le dije que tenía los premios y que no sabía qué ponerme y me dijo: 'Ve de Ágatha'. La llamamos y le pareció una idea buenísima", declaró el diseñador a Europa Press.

Aun así, el alicantino aseguró que no lo hacía para aclarar ningún asunto, pues "no había nada que aclarar". "Os lo habéis inventado vosotros", añadió, probablemente refiriéndose a Socialité, uno de los programas que habló de este supuesto plagio. "A mí me gusta Ágatha de toda la vida".