Nerea Garmendia anuncia que padece un 33% de sordera: "Hay que normalizarlo, ser sordo no es malo"

La actriz Nerea Garmendia ha perdido un 33% de audición, pues sufre un tipo de sordera denominada hipoacusia neurosensorial bilateral. Así lo ha confirmado ella misma en una entrevista con Europa Press.

La intérprete se dio cuenta de que algo no iba bien cuando "entendía conversaciones, pero el significado era distinto". Por ello, decidió tomar medidas y acudir a un especialista, aunque pecó de haberlo hecho "demasiado tarde".

Garmendia esperó "demasiado tiempo" en ir a la consulta. Para ella, la frase "estoy un poco sorda" se dice a menudo, pero, a la hora de la verdad, no se hace lo suficiente "para remediarlo", y no tendría que ser así.

"Tarde seis o siete años en ir a un otorrino. Todos los años me hacía mis pruebas, mis audiometrías, pero no pensé que tendría un remedio, yo me había resignado a ser sorda", ha lamentado.

"Me resigné a ser sorda"

Hace dos meses se enteró de que había perdido un buen porcentaje de audición. Eso sí, desde que encontró solución, escucha "la vida". "Me hice mi séptima audiometría y de repente me dicen que por qué no me puedo poner aparato y yo no lo sabía, no me había enterado. No lo tengo de antes porque no lo entendí".

Según la artista, hay varios tipos de sordera. En sus palabras, "es uno de nuestros cinco sentidos y a veces se estropea": "Tenemos que normalizarlo, ser sordo no es malo. Yo soy sorda, soy diferente en algunas cosas y soy única en mi vida. Es fundamental que el hecho de que seas sordo no sea un problema".