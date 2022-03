Josie, indignado con los 'looks' de los Oscar, opina de Penélope Cruz: "No tenía por qué ser la más dicharachera"

La osadía y originalidad de hombres como Timothée Chalamet, Kodi Smit-McPhee y Sebastian Yatra compitieron con la elegancia y sutileza de Penélope Cruz, Zendaya y Nicole Kidman en la alfombra roja de la 94 edición de los Oscar en la que hubo mucho color, entre ellos el azul, en apoyo a los refugiados de todo el mundo.

Penélope Cruz, nominada a mejor actriz protagonista por Madres paralelas, con vestido negro de original escote de Chanel y Javier Bardem, que optaba a mejor actor protagonista por Being the Ricardos, también de negro, marcaron el rumbo en una alfombra roja en la que mujeres y hombres compitieron por brillar con luz propia.

Sin embargo, los looks no convencieron nada al estilista Josie, que se mostró muy crítico con los modelos en general. "¿Qué alfombra roja es esta?", afirmó indignado Josie en Zapeando, que destacó que "los Oscar han ido bajando escalones": "No puedo más, es un aburrimiento, se nos va de las manos, no puede ser más siglo XX", señaló.

Sobre el vestido de la actriz española, comentó: "Estaba increíble y guapísima con su 'Chanelete'", señaló. "Cuando el plantel de la gala es tan soporífero, ella queda igual de soporífera. No tenía por qué ser la más dicharachera, con ese Chanel va que chutas, para lo que vimos está fenomenal".