ElXokas reaparece y reconoce su "obsesión" con Twitch: "Me estaba volviendo loco y no me daba cuenta"

ElXokas ha vuelto a Twitch tras una semana de silencio. El streamer ha hecho frente en los últimos días a fuertes críticas por el descubrimiento de una cuenta secundaria en la que se dedicaba a insultar a otros usuarios de Twitter. En su momento, pidió perdón y, ahora, ha querido compartir sus reflexiones.

El influencer, que ya fue señalado por pasar más de 12 horas en directo, congelando la basura para no bajarla y pidiendo siempre comida a domicilio, ha reconocido su "obsesión" con la plataforma y con trabajar. Algo que, señala, le ha provocado mucho malestar y pasar mucho tiempo sin ver a su familia y amigos.

No ha querido justificar su comportamiento. Es más, se ha mostrado de acuerdo con las opiniones de muchos y ha confesado que se pondrá en las manos de un profesional para poder cambiar su actitud hacia los demás.

Abro en 30 minutos. Abro yo. Osea xokas, yo. El yo de verdad. No los otros yos, yo.

Fuera bromas, os voy a contar todo lo que he reflexionado esta semana, y cómo veo las cosas.

Si queréis podéis insultarme, yo no os voy a dar un guantazo. O sí.https://t.co/7gryDl7WnZ pic.twitter.com/JcxCTZrPJP — XOKAS (@elxokas) March 28, 2022

"Ojalá yo hubiera sido capaz de darme cuenta de las cosas que hago mal. Creo que me he dado cuenta de algunas, pero ha habido muchas otras que no, como esta. Menos mal que he salido de esta espiral de odio. Bueno, estoy saliendo. Para salir necesito ayuda psicológica y necesito streamear menos horas", ha declarado.

En el directo, que ha tenido más de 100.000 espectadores, también ha dicho que la presión de que haya tantos ojos en sus acciones le ha provocado más ansiedad de la que se esperaba. Ha asegurado que está "demencial" cuando pasa tantas horas en directo en Twitch.

El Xokas ha vuelto a twitch después de una semana de reflexión tras la pillada de sus cuentas secundarias en twitter que acosaban a sus críticos.

Ha vuelto pidiendo perdón, dándose cuenta de su problema y poniéndose en manos de un psicólogo para mejorar.

Le deseo lo mejor. pic.twitter.com/HG85MJYeei — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) March 28, 2022

"No puedo estar todo el rato en directo solo para ser el más fuerte, me estaba volviendo loco y no me daba cuenta. Me ha tenido que pasar esto para darme cuenta. Vosotros ya sabíais que estaba obsesionado", ha añadido.

Un comentario que ya realizó su amigo Ibai Llanos hace unas semanas. "ElXokas lleva mucho tiempo pendiente de los números", comentó. El youtuber lo ha confirmado e incluso ha decidido no ver la cantidad de espectadores durante su discurso.

"Siento mucho no haber estado a la altura. Lo veo como una oportunidad de ser la mejor versión de mí mismo e intentar alentar a la gente de no tener ciertos comportamientos que yo estaba permitiendo en mi vida", ha contado esperanzado.

"Creo que tengo varias actitudes negativas y espero no volver a caer nunca más en algo así y trataré de controlarlo de la manera que pueda", ha concluido: "Nada más, no voy a prometer nada más".