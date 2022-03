Ibai Llanos habla sobre ElXokas, que ya ha pedido perdón: "Es de buen amigo ser sincero y creo que necesita ayuda"

ElXokas ha vuelto a ser trending topic este fin de semana, y el motivo no es otro que el descubrimiento de que tiene una cuenta secundaria, en la que se hacía pasar por una mujer llamada CathyVipi, y que utilizaba para criticar a sus haters.

Mediante este perfil, que ya no existe, defendía al Xokas -es decir, a sí mismo- fervientemente, llegando incluso al insulto, e incluso cuestionaba a otras mujeres por cómo se comportaban: "Eres una vergüenza de mujer, nos dejas a todas a la altura del betún".

Pero, tras ser descubierto durante un directo, el streamer justificó su actitud y dijo que era algo normal tener una cuenta secundaria. "Es mía esta cuenta de Twitter. ¿Esa es la sorpresa? Yo creo que hay mucha gente que ya sabía esto", admitió orgulloso. "Sois una puta panda de hipócritas de mierda y unos hijos de puta, y os merecéis mucho más de lo que yo hago desde una cuenta anónima".

Esto causó un gran revuelo, y muchos fueron los que se pronunciaron sobre el tema, incluso Ibai Llanos, que no defendió la actitud de su amigo: "No acabo de comprender por qué ElXokas estaba haciendo eso, por qué se desahogaba en una cuenta secundaria insultando a la gente".

Ibai hablando de Xokas diciendo que necesita terapia.



Eres un grande Ibai por no defender las cagadas de tus amigos 👏🏽👏🏽. pic.twitter.com/KxkwBlJU8M — Ty̆̈ler 🏳️‍⚧️🖤 (@Tyl3rPrins) March 20, 2022

"Lo primero que he intentado es ayudarle, porque considero que es evidente que necesita ayuda. Lo he estado hablando con él, porque no es normal, no es justificable lo que estaba haciendo. Es un error grave", confesó.

"Muchas veces creemos que la amistad es cuando una persona es leal y fiel a otra persona constantemente. Eso es muy importante en la amistad", declaró en un streaming. "Pero lo que también es de muy buen amigo, en mi opinión, es ser sincero con un amigo tuyo. Si tú justificas absolutamente todo lo que hace un amigo tuyo estás siendo un amigo de mierda".

"A mí me gusta que un amigo mío me diga cuándo me estoy equivocando, porque, si no, no es un amigo mío", concluyó.

ElXokas pide perdón

Tras lo sucedido, este domingo, ElXokas quiso retractarse y pedir disculpas por lo que había sucedido. "Me hago una cuenta por la obsesión, desde que empecé he tenido la obsesión de ser el mejor. Me ha traído cosas buenas y malas, pero creo que me ha dado más buenas que malas. Porque no tengo nada más, he dejado todo para ser el mejor", comenzó explicando en su directo de Twitch.

"Esto no es una broma, probablemente tenga que ver a un profesional para que me ayude. Tengo una obsesión por los números", admitió. "Nunca tuve que hacer lo que hice desde una cuenta secundaria, he necesitado un golpetazo para darme cuenta y poder llevarlo mejor. Me ha estallado una bomba a la que no he parado de meterle pólvora. Entiendo todas las críticas y lo siento, tengo que aprender a desconectar y lo necesito".

"Entiendo todas las críticas y lo siento, tengo que aprender"

"No es necesario que me defendáis más en Twitter, la he cagado. Lo siento muchísimo, seguiré siendo crítico, pero no de esa manera", pidió. "Le di demasiada importancia a las opiniones de gente que no la tiene. Si tengo tantos buenos amigos, por qué me fijo en eso. Sigo sin encajar bien los ninguneos. Voy a tener que pensar en este problema y si tengo que buscar ayuda profesional, lo haré".

"Eso sí, todos los que estáis echando mierda a todo lo que he hecho, tampoco sois mejores que yo. Yo no soy mejor que nadie y he hecho mal, pero vosotros no sois mejor que yo", añadió.

Finalmente, ElXokas demostró su intención de cambiar y dijo que iba a stremear menos horas. Además, durante unos días, iba a descansar más.