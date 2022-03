Air Nostrum ofereix en Setmana Santa un 10% més de places que en 2019 fins a quasi les 90.000

Air Nostrum, l'aerolínia franquiciada d'Iberia per a vols regionals, té aquesta Setmana Santa una operativa especial que supera en un 10 per cent les places que va oferir la companyia valenciana en 2019. Els vols programats per a aquestes dates van des del 8 al 18 d'abril i arriben a 23 aeroports nacionals.

En total, la companyia farà aquests onze dies un total de 1.053 vols amb una oferta que frega les 90.000 places, segons ha informat en un comunicat. L'operativa es compon tant de vols que s'han carregat especialment per a aquest període vacacional com de vols de reforç en les rutes que Air Nostrum opera durant la temporada d'estiu.

Aquest programa respon a l'"alta demanda vacacional" que s'està produint en el turisme nacional per a aquesta pròxima festivitat. L'aeroport que més es beneficia de les noves rutes és el de Mallorca. Per exemple, entre Son Sant Joan i León s'han programat fins a cinc rutes d'anada i tornada els dies 8, 10, 11, 14 i 17; a Badajoz hi haurà vols els dies 8, 11, 13 i 18. Tres tindran la connexió amb Valladolid (9, 13 i 17) i dos la d'Almeria (14 i 18).

Molt important també és l'augment de les freqüències en les rutes que ja operen des de Mallorca. Les connexions interilles (Eivissa i Maó) arribaran a les huit freqüències diàries el que suposa en el cas de Menorca una millora del 29% respecte al mateix període de 2019. Hi haurà també una operació especial entre l'aeroport mallorquí i Vigo amb vols els dies 8, 10, 12, 13, 14, 17 i 18. Finalment, la connexió amb València millora un 34% respecte a 2019 amb un reforç especial els dies 8, 10, 11, 13, 14, 17 i 18.

En l'aeroport de Manises també s'incrementaran significativament l'operativa. Per exemple, amb Màlaga es millora en un 50% l'activitat respecte a 2019 amb una ruta diària a excepció dels dies 12 i 14. Amb Menorca s'augmenten en un 71% les places habituals amb una freqüència diària que es duplica els dies 17 i 18. Amb Sevilla s'arriba fins a les tres freqüències diàries alguns dies el que representa una millora del 19% respecte a 2019.

Respecte a Vigo hi haurà operacions especials els dies 8, 10, 13, 14, 17 i 18. També creix l'operativa amb Eivissa amb un 15% més de les places habituals en reforçar l'activitat els dies 8, 9, 13, 14, 17 i 18.

Així mateix, Eivissa es beneficia de l'increment de l'oferta amb Alacant amb una freqüència diària el que suposa un creixement del 17% respecte a 2019.

En el cas de Melilla, amb Màlaga s'arriba a les huit freqüències diàries el que incrementa un 5% les places respecte a 2019. Amb Granada s'amplia a una segona freqüència diària els dies 8, 10, 15 i 17, mentre que amb Almeria també se suma una segona freqüència els dies 8, 11, 15 i 18. La ruta amb Barcelona tindrà operació els dies 9, 14 i 16, la qual cosa suposa una novetat respecte a 2019 ja que durant eixa Setmana Santa no es va operar aquesta connexió.

Finalment, l'operativa des de Santiago de Compostel·la millora un 11% respecte a la ruta amb Bilbao en reforçar-se les freqüències habituals entre aquests dos aeroports. I la ruta especial per a Setmana Santa des de Santiago-Rosalía de Castro és la connexió amb Tenerife que es farà els dies 9, 13 i 18.