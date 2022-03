Nuria Roca pide perdón por uno de sus momentos más embarazosos: "Me persigue desde hace muchos años"

Este domingo, Nuria Roca y sus colaboradores contaron divertidas experiencias durante un momento de confesiones en La Roca, el programa que presenta cada fin de semana en laSexta.

La valenciana y los tertulianos decidieron ponerle voz a una cuestión: ¿alguna vez has hecho un 'simpa'? Así, Gonzalo Miró admitió que el sí, y, confesó, tras hacerlo se "moría de la pena", por lo que lo lleva "clavado".

"Salí corriendo de un taxi para no pagarlo", comentó, antes de recibir el reproche de sus compañeros. "Es verdad que no lo volví a hacer nunca más, porque me sentí fatal", añadió el colaborador.

Tras este momento de honestidad, y después de escuchar a su marido, Juan del Val, decir que él nunca había hecho un 'simpa', Nuria Roca se lanzó a contar un embarazoso episodio que, tal y como ella definió, le persigue "desde hace muchos años" y por el que pidió perdón.

"Tengo un sentimiento de culpa terrible, lo voy a decir públicamente, así me quito la culpa de encima", desveló la valenciana, que se dispuso a contar de qué se trataba.

"Me trajeron una cuenta, que era de 135 euros. Vi que se habían equivocado y ponía 13,5, y no dije nada. Es una forma de hacer un 'simpa', ¿no?", preguntó la presentadora, que, al menos, dejó propina en el establecimiento. "Me sentí fatal", concluyó.