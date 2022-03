Una reportera de 'Socialité' casi es agredida por la seguridad de Kiko Rivera en un bolo en el que le abuchearon

Giovanna González, reportera de Socialité, denunció este fin de semana en el programa que presenta Nuria Marín que la noche anterior, cuando se encontraba cubriendo el último bolo de Kiko Rivera, sufrió un intento de agresión por parte del equipo de seguridad del Dj.

"Antes de empezar ya me estaban grabando y dando avisos, y no estábamos haciendo nada", relató la reportera. "No había salido Kiko al escenario y ya me estaban grabando. Entiendo que estuvieran nerviosos, pero estos gestos no tienen justificación ninguna", dijo sobre el altercado, que tuvo lugar en Malpartida de Cáceres durante un concierto del hijo de Isabel Pantoja.

Según mostraron en las imágenes, uno de los hombres del equipo de seguridad del Dj hace una peineta a la cámara. "Imagino que les molestaba nuestra presencia cuando nosotros pagamos nuestra entrada, éramos como el resto del público que tenía un teléfono móvil. Era porque éramos prensa".

Sobre el intento de agresión que la reportera denuncia, señaló: "Fue muy desagradable, nada justificado y bastante incensario el trato recibido por el equipo de seguridad de Kiko Rivera. Empiezan a controlarnos, intentan echarnos, y este chico de la peineta le dijo al cámara: 'te espero a la salida'. Después incitaron a unos chavales a que me tiraran una copa encima, como si tuviéramos cinco años. El de seguridad no paraba de insistirles en que me tiraran la copa y me molestaran", añadió Giovanna.

Además, y siempre según el programa, la noche fue nefasta para Kiko no solo por este altercado, sino por cómo salió el bolo. Según contaron en Socialité, el Dj salió descontento, porque no consiguió ni llenar el recinto ni animar al público desplazado hasta allí para verlo. Además, sufrió abucheos y gritos en apoyo a su madre: "¡Viva la Pantoja!".