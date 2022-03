Broncano confiesa cuál ha sido el peor momento de su carrera: "Me pareció súper terrible"

David Broncano ha relatado en su entrevista más personal en Mi casa es la tuya cuál ha sido la mayor polémica en la que se ha visto involucrado desde que está en televisión.

"En La Resistencia hicimos un sketch en el que parodiamos los típicos colegios de ahora que son muy progres, que dicen que a los niños no hay que educarles. Entonces un cómico hizo de niño con un pañal cagado, me mordía a mí, se peleaba con otro y decíamos "es que no le podemos decir que no porque es que el niño tiene que hacer lo que quiera". Ese era el sketch", relató.

Fue entonces cuando para reflejar la situación, utilizaron el nombre de un colegio que se inventaron en ese momento, y finalmente el elegido fue Hayedo de Montealto.

"Esa noche o al día siguiente, murió una niña que la atropelló una señora en la puerta del colegio sin querer. Lo que sucedió con la niña fue después de que nosotros grabáramos el programa. El nombre ficticio del colegio que nosotros habíamos puesto se parecía al del colegio en el que había muerto la niña", ha expresado, siendo el nombre Fomento Montealto.

David Broncano ha criticado que algunos medios de comunicación aseguraron que el programa con ese momento se rio de la muerte de la niña. "Me acuerdo que dije esto ya es un nivel...", concluye.

"Hay muchas formas de demostrar que EVIDENTEMENTE no nos reímos de una tragedia así, y la principal es que el programa se grabó antes del accidente. Quienes deberían avergonzarse son los manipuladores asquerosos que utilizan la muerte de una niña para sus putos fines políticos", escribió en ese momento a través de Twitter..