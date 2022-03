Tu horóscopo diario: domingo 27 de marzo de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 27 de marzo de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Amigos o amigas a las que no ves hace tiempo se acordarán de ti y te dirán que te echan de menos y es cierto, así que eso no debe de entristecerte, todo lo contrario. Su afecto y su cariño están a tu lado y eso es lo que debes de tener más presente.

Tauro

Aunque dediques algún tiempo a asuntos o labores domésticas, incluso a repasar algunas cosas de estudios o trabajo de cara a la semana que viene, hoy también debes cuidarte un poco, mimar algo más tu imagen y procurar descansar y dormir más.

Géminis

Tus dotes de observación estarán hoy muy despiertas y eso hará que te percates de un asunto amoroso que aún no ha salido a la luz y que puede producir un pequeño terremoto en tu círculo más cercano. No adelantes acontecimientos, calla.

Cáncer

No saques a relucir los temas económicos, por mucho que floten en el ambiente, en una reunión familiar. Alguien puede sentirse molesto o preocupado y romper la armonía, algo que en estos momentos es importante para sentirte bien.

Leo

Ser consciente del presente y de lo que supone vivirlo con intensidad es algo de lo que hoy te vas dar cuenta con claridad meridiana. Un hecho que sucederá cerca de ti te hará pensar en ello. Proponte que lo más importante es saber disfrutar del hoy.

Virgo

Vas a provechar muy bien el día en hacer cosas que te apetecen y que has dejado pendientes. Una exposición, un libro o una charla tranquila en una terraza redondearán la jornada. Todo estará en calma y te traerá una sensación placentera.

Libra

Aspiras a cambiar ciertas cosas de tu vida y es cierto que no lo tienes muy fácil, pero no debes de dejar que los obstáculos enturbien tu presente. Aprender algo nuevo, distraer tu mente con cualquier clase de actividad que te aleje de pensamientos negativos, te hará bien.

Escorpio

Dosifica tus energías, no quieras hacerlo todo ni estar en todas partes, porque así no vas a disfrutar de nada y menos de una salida nocturna que te hará dormir poco. Debes equilibrar todo para no excederte, no te dejes llevar por un afán de estar hasta el último momento.

Sagitario

Te apetece mucho plantearte un viaje y quieres contar con tu pareja o algún amigo. Si es algo con elementos de aventura o cierto riesgo, deberás emplear tus mejores armas para convencerles. Busca argumentos que les hagan contagiarse de tu entusiasmo.

Capricornio

Tendrás la tentación de sincerarte con una persona sobre tus sentimientos y contarle algo muy privado. No es malo, porque sentirás una liberación por hacerlo, pero cuida de que sea alguien de fiar y no cualquiera.

Acuario

Una buena jornada para estar en paz con lo que te rodea y en especial con algunos miembros de la familia con los que hoy puedes sentirte mucho más a gusto que en días pasados. Tu afectividad está en alza y eso hace que te encuentres mejor.

Piscis

Protegerte no es nada malo, así que hoy quizá tengas la sensación de estar huyendo de alguien de la familia que no hace más que preguntarte o controlar tus movimientos. Explícale lo que tu quieras que sepa y así te dejará en paz.