La pesca, a la espera de nuevas medidas: "O el Gobierno nos echa una mano como al transporte o nos vamos a pique"

El mar de Andalucía no ha vuelto a ser el mismo. Los barcos que habitualmente salían a faenar a la luz del alba siguen atracados en los puertos de manera masi, a la espera de que algo cambie.

La decisión la tomaron este jueves, un día después de que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, prometiera una serie de medidas para acabar con los paros en la pesca, que empezaron hace exactamente una semana.

El anuncio del ministro, que el martes volverá a reunirse para concretar el plan que hace unos días solo esbozó, convenció a algunas cofradías pero no a todas. En Galicia, por ejemplo, un alto porcentaje ha retomado su actividad, pero en Andalucía han decidido seguir parados por completo.

"La flota pesquera de Andalucía en su inmensa mayoría va a permanecer amarrada a puerto dado que el continuo aumento de los costes, entre ellos muy especialmente el combustible, ha hecho que hacerse a la mar no sea rentable", asegura la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, que denuncia también la incidencia que está teniendo en la cadena de comercialización el paro en el transporte, que encadena ya once días.

"Queremos seguir faenando para continuar trayendo a los puertos alimentos sanos y saludables para la población" continúan, "pero debe ser rentable para todos y no hacerse a la mar con pérdidas".

"La situación se va a recrudecer"

José Vasilio Otero Rodríguez presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, es optimista con la propuesta que el ministro detallará más ampliamente el martes, aunque muestra cautela. "Tenemos esperanza", explica en conversación telefónica con 20minutos.es, "pero al mismo tiempo estoy acongojado. Como no salga algo contundente vamos a tener un problema grave. La situación se va a recrudecer".

Por ello, hace un llamamiento para no tensar la cuerda y que se desbloquee la situación de la mejor manera: "La sostenibilidad del sector está en manos del Gobierno. O nos echan una mano como la que le quieren echar al transporte o nos vamos todos a pique. Vamos todos en el mismo barco".

Combustible, tasas portuarias... los problemas del sector

Pero ¿qué problemas son los que están ahogando al sector de la pesca? El primero, el incremento del precio de las gasolinas, lo que hace que a muchos pescadores no les salga rentable salir a faenar. "La subida del precio del combustible nos ha machacado", continúa Otero. "En la primera semana de enero de 2021, el precio medio era de 0,36 euros. En la primera semana de 2022 era de 0,56. Y hace un par de semanas estaba a 1,25%. Se ha multiplicado por tres. Por eso mucha gente está amarrada".

EL PLAN DEL GOBIERNO Las cofradías esperan expectantes la reunión del martes para conocer en detalle la serie de medidas que quiere articular el ministro Planas para ayudar al sector pesquero y que estarán incluidas en el 'Plan de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania', que se aprobará el 29 de marzo. En palabras del titular de la cartera de Agricultura, que no concretó la forma en la que se van a articular estas ayudas, ya sea fiscal o de apoyo, "el Gobierno incluirá un apoyo para limitar el alcance de los incrementos de precios en relación del gasóleo sobre las cuentas de explotación". Así, Planas aseguró que su "intención es la de limitar al máximo el impacto del coste del gasóleo".

Sin embargo, ese aspecto no es el único. Muchas cofradías han sufrido una rebaja sustancial en los días para faenar por normativa europea, de manera que algunas han pasado de poder salir a la mar más de 200 días al año a 120. "Desde 2019, hemos sufrido casi un 30% de rebaja de los días. Entre eso y el precio del combustible, a mucha gente no le sale rentable. Eso nos tenía muy acogotados y ahora nos viene este tema y nos termina de machacar".

Además, el sector reclama la exención de las tasas portuarias y la exención de las cuotas a la Seguridad Social durante un tiempo determinado. "Si esto no se produce, la gente se marcha al paro y eso es mucho más caro. Al Estado no le sale a cuenta que vayan todos al paro", reflexiona Otero.

"Buscamos pescado donde sea, madrugando dos horas más"

En cualquier caso, los amarres en el sector pesquero provocan automáticamente un efecto dominó en toda la cadena, afectando también a los pescaderos, que ven cómo ciertos pescados, en concreto los de amarre como los boquerones, las sardinas o los jureles, no llegan.

Así lo explica a este medio Manuel Belman, de la pescadería Hermanos Belman, situada en el Mercado Central de Atarazanas de Málaga. "No están saliendo los barcos y entonces no hay", explica. Esta situación se puede solventar, no obstante, en el caso de pescados más grandes a través de piscifactorías o consiguiéndolos vía Marruecos, Cádiz "o de barcos que vienen del Levante o del Norte". "Buscamos pescado donde sea, llamando donde sea... En definitiva, madrugando dos horas más. Con ese poquito intentamos sobrevivir".

Manuel Belman, pescadero de Hermano Belman, en el Mercado Central de Atarazanas (Málaga) Facebook Pescadería Hermanos Belman

Al no poder contar con los transportistas, que encadenan once días de paros, Manuel destaca que la clave son las furgonetas con las que él mismo o los mayoristas se están moviendo para recoger el pescado disponible. "Trabajamos con los que están en Mercamálaga, que van con furgonetas grandes a la piscifactoría o donde sea para buscarse la vida. Es la manera de poder traer producto".