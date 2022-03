Noemí Salazar revela que tiene gigantomastia y ha pasado por su segunda operación: "Tenía una copa F"

La participante de Los Gipsy Kings, Gran Hermano y Supervivientes Noemí Salazar ha revelado a sus fans que padece gigantomastia, una afección que provoca el crecimiento desmesurado de los pechos.

Ese problema la ha llevado al quirófano ya en dos ocasiones, la última hace muy poco, para hacerse sendas reducciones de pecho para paliar los problemas que le provocan los senos.

La concursante de realities explicaba en su Instagram que llegó a tener una copa F. "Me han quitado en total dos kilos. Creo que en una 900 gramos y en la otra 1.100", decía sobre su última intervención.

La joven se mostraba feliz por el resultado, aunque habrá que esperar unos días para valorarlo. La gigantomastia puede provocar, por el peso de los senos, problemas de espalda, afecciones de la piel en el pliegue inferior, o afección de la clavícula.

Noemí Salazar tiene que esperar ahora para ver si el problema se ha solucionado definitivamente o no, porque aunque los médicos están satisfechos con el resultado, no pueden garantizar que no se produzca un nuevo aumento.

Mientras y en paralelo, la mujer sigue cuidándose, intentando "comer menos guarrerías" para perder algo de peso, lo que le hace sentirse mejor.