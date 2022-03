Esperanza Aguirre desvela el motivo por el que estuvo años sin ir a la playa

Este jueves 24 de marzo, La Sexta emitió una entrega más de Encuentros inesperados, un formato que, como su propio nombre indica, junta a personas que difícilmente coincidirían fuera de un plató. Después, estas debaten sobre cuestiones que plantea la presentadora, Mamen Mendizábal.

En esta ocasión, fueron todas mujeres, y los temas que vertebraron el programa estuvieron todos relacionados con los avances de las mujeres, el feminismo y lo que quedaba por hacer en ese ámbito. Uno de los aspectos a tratar fue la presión sobre los cuerpos de las mujeres.

En esa línea, Esperanza Aguirre confesó que había estado "muchísimos años sin ir a la playa", precisamente, por algo tan habitual como la celulitis en las piernas. Para la expolítica, además, el hecho de que sea un personaje público agravava su preocupación, pues no quería salir en ninguna revista así: "No tengo ganas de ver mi celulitis reflejada en el Hola", comentó.

"¿Qué pasa con la celulitis? Yo no conozco a ninguna mujer que no tenga", comentó, sorprendida, Mendizábal. A ese mensaje se unió La Mala Rodríguez, también invitada, que compartió que ella tenía "muchísima celulitis" y que la foto con más me gustas en su Instagram era una en la que se le veía "todo el muslamen".

Aguirre, más adelante, y en este caso hablando sobre la discriminación de las mujeres mayores, bromeó sobre que habría que agradecerle a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que se hubiera casado con alguien de su edad en alusión a Brigitte Macron, de 68 años.