El concierto de Emir Kusturica and The No Smoking Orchestra que se iba a celebrar en el Palau de la Música de Barcelona el próximo miércoles 30 de marzo en el marco del Festival Mil·lenni se ha cancelado este jueves, según ha confirmado el Palau.

La actuación había generado polémica entre la comunidad ucraniana en Cataluña por los supuestos vínculos del músico y cineasta serbio con Rusia. Se habían convocado manifestaciones contra el cineasta, acusado de "legitimar a dictadores".