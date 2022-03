El susto de Nagore Robles tras sufrir una dolencia en un pecho dos meses por un bulto y su alegato por los chequeos

Nagore Robles ha reconocido a sus seguidores que ha estado semanas ausente debido a un percance de salud que la ha tenido muy preocupada. La colaboradora y presentadora ha estado sufriendo un dolor en uno de sus pechos debido a un bulto, motivo por el que se hizo una mamografía y una ecografía.

Afortunadamente, todo está bien, pero ella misma ha querido alertar de los beneficios de los chequeos médicos.

"He estado un par de meses con dolor en un pecho debido a un bultito duro que me estaba incordiando. Todo está bien", ha adelantado la ex de Sandra Barneda en sus stories de Instagram.

"Me da rabia reconocer que hacía mucho tiempo que no me hacía un chequeo. No me volverá a pasar", indica la presentadora de Mediaset.

"Así que os aconsejo que nos hagamos pruebas con mayor frecuencia, para comprobar que estamos sanas y salvas", es el importante alegato de la vasca.

Nagore Robles. INSTAGRAM

Nagore está de enhorabuena. No solo porque su salud sea de hierro, sino porque en lo profesional, tiene un estreno a la vista. "Nadie dijo que encontrar el amor fuese fácil, pero la vida siempre da otra oportunidad, o quizás varias", anuncia la vasca en la presentación de Baila conmigo, el nuevo programa de Mediaset que, al más puro estilo Mujeres y Hombres y Viceversa, intentará encontrarles la pareja perfecta.