Lucía, en 'First dates': "Mi culo es como una almohada, puedes dormir y acurrucarte ahí"

"Mis dos grandes pasiones son el teatro y el sexo. Es algo que tengo entre ceja y ceja constantemente". Así de claras dejó sus preferencias Martin nada más llegar este miércoles a First dates.

El madrileño le comentó a Carlos Sobera que "vengo al programa con la ilusión de llegar a conocer a una chica que me transmita, que me apetezca seguir conociendo más y a ver si es el amor de mi vida".

Su cita fue Lucía, que se definió como "muy romántica y sensiblera. Quiero encontrar el amor". La joven fue recibida por su cita cantando, algo que le encantó: "Me ha impresionado, le he visto muy lanzado. Pero físicamente..."., afirmó la búlgara.

Lucía, en ‘First dates’. MEDIASET

Lucía, por su parte, le entregó una carta con un texto que había escrito ella, ya que "estoy preparando un libro de literatura erótica que va sobre mis experiencias sexuales con otras personas. Quiero mostrar al mundo como son realmente los chicos".

Ya en la mesa, comenzaron a tratar muchos temas, pero la joven le preguntó a Martin cuál era la parte de su cuerpo que más le gustaba. El madrileño reconoció que los ojos, algo en lo que coincidió ella.

"Son muy bonitos, azules. A mí me gustaría tenerlos así o verdes, no marrones", comentó la estudiante. Pero el actor añadió: "No puedo decirte mi parte favorita por el horario infantil".

Lucía le confesó lo que a ella le encantaba de sí misma: "Mi culo es como un melocotón blandito o una almohada en la que puedes dormir, acurrucarte y, la verdad, es que se pasa muy bien ahí".

Martin y Lucía, en ‘First dates’. MEDIASET

Tras la cena, ambos se dirigieron al fotomatón del programa de Cuatro para hacerse unas fotos de recuerdo de su paso por el restaurante más famoso de la televisión, donde se quedaron mirándose fijamente sin llegar a besarse: "No me gustan los besos en la primera cita", admitió la búlgara.

Al final, Martin sí que quiso tener una segunda cita con Lucía porque "me apetece seguir conociéndola". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar porque "me ha faltado un poco de físico, me gustan más corpulentos...".

"Pero la personalidad también importa", justificó la estudiante. El madrileño reconoció, con una mezcla de sorpresa y alegría, que "me ha gustado su decisión, ha sido muy valiente por su parte".