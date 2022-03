Aldana, en 'First dates': "No acepto a mi pareja tal y como es, sino que la intento cambiar y moldear a lo que yo busco"

Aldana llegó este lunes a First dates en busca de un chico que "de primeras, que me caiga bien. Soy una persona muy exigente, no acepto a mi pareja tal y como es, sino que la intento cambiar y moldear a lo que yo busco", admitió la rumana.

"Soy una persona alegre, extrovertida, un no parar... nunca te vas a aburrir conmigo", comentó, pero lo que no se esperaba era que Carlos Sobera la vacilara desde el primer momento en el que entró en el restaurante de Cuatro.

"Es simpática la chica, ¿no?", reconoció el presentador. Aldana le contestó: "Tú también, yo quería que me tocase contigo porque eres majo... no me acuerdo de tu nombre: ¿Cómo te llamabas?".

Carlos Sobera y Aldana, en ‘First dates’. MEDIASET

"Yo soy Arguiñano y cocino", bromeó Sobera, que quiso saber de donde venía la joven: "Soy de Villarreal: ¿Sabes dónde está?", contestó Aldana. El conductor del programa quiso continuar con el vacile.

"Sí, he pasado por ahí muchas veces, además, tienen un equipo de fútbol en Primera División... allí hay mucha porcelana, ¿no?, ¿tienes alicatada la cocina?", le dijo, pero la comensal, descolocada, le preguntó a Matías Roure que qué era eso, pero le respondió a Sobera: "Sé hacer macarrones... no te estoy pillando...".

Sobera desistió y acudió a buscar al chico con el que iba a cenar la joven, Ricky, un entrenador personal que aseguró que "vivo por y para el deporte. De lunes a domingo siempre hago algo".

Aunque de primeras el alicantino no le gustó mucho a Aldana porque "es muy blanco y un poquito bajito". Pero reconoció que "tiene los dientes bien y es algo muy importante, que tenga una buena sonrisa".

Durante la velada compartieron aficiones, sobre todo por el deporte, ya que la rumana reconoció que, aunque ahora no lo practicaba, hace años hizo gimnasia artística: "Nunca es tarde para volver", afirmó.

Al final, tras tomarse el postre en el reservado, Ricky sí que quiso tener una segunda cita con Aldana porque "me he quedado con cosas por saber de ella". La joven, por su parte, también quiso volver a quedar.