Ucraïna.- 'Zoom' d'À Punt viatja a la frontera polonesa per a explicar històries de refugiats, ONG i voluntaris

20M EP

NOTICIA

'Zoom', l'espai de reportatges d'investigació d'À Punt, es trasllada aquest dilluns a la frontera polonesa per a conéixer a fons els efectes de la invasió russa i la crisi de refugiats. L'equip, amb Bérnar Giménez al capdavant, coneixerà les històries d'aquests desplaçats, així com el treball incessant d'organitzacions humanitàries internacionals, ONG i particulars que han recorregut milions de quilòmetres per a ajudar els refugiats.