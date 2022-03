Alejandro Sanz confiesa que siempre, justo antes de salir al escenario, se quiere morir

Alejandro Sanz ofreció una entrevista este sábado 19 de marzo en La Sexta noche. En ella, el cantante aseguró que siempre, unos cinco minutos antes de subir al escenario, se quiere morir. Así, comentó que considera imperativo tomarse su profesión con pasión.

"O la vives con pasión, o acaba contigo. Siempre tienes que tener ganas, hasta en los días en los que no las tienes. Siempre tienes que estar dispuesto. Yo siempre cinco minutos antes de subir al escenario, me quiero ir al camerino. Me quiero morir, me pregunto qué hago ahí y por qué me tengo que meter en esos líos, pero una vez que pisas el escenario y se crea una conexión con el público, hay un clic y a partir de ahí es otro mundo. Ahí entiendes que todo el esfuerzo merece la pena", añadió el artista.

Este presentó la reanudación de su gira y prometió que no defraudaría a sus seguidores. Y es que, con motivo de la pandemia, le tocó aplazar su gira musical durante dos años y, sin embargo, "el 85% de la gente se guardó su ticket durante dos años para ir a ese concierto".

"Eso significa que quieren ver ese concierto de verdad, por lo que no puedo defraudarlos. Aunque me tenga que dejar la piel a tiras ese día encima del escenario", explicó. El cantante recordó a las muchas personas del mundo de la industria artística que han sufrido durante la pandemia, pero celebró el regreso de la cultura.