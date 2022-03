Alejandro Sanz regresa a los escenarios dos años después y anuncia dos nuevos 'shows' para la gira más grande del año

Alejandro Sanz ha presentado en rueda de prensa este jueves su gira, SANZ EN VIVO, 17 conciertos donde recorrerá 13 ciudades de España durante los meses de junio y julio, entre ellas las dos importantes citas que acaban de incorporarse: 4 de junio en Madrid (Wanda Metropolitano) y el 16 de junio en Sevilla (Estadio Benito Villamarín), que convierten a esta gira en la más grande del año.

Tras dos años de espera y el rotundo éxito conseguido en su última gira, de la que disfrutaron más de 200.000 personas en España en 5 grandes conciertos sold out y con la que ha recorrido las principales ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica, Alejandro Sanz regresa a los escenarios de España con un nuevo espectáculo, SANZ EN VIVO, en el que repasará sus grandes éxitos y los temas incluidos en Sanz, su nuevo álbum de estudio, que entró directo al número 1 en la lista Top 100 Álbumes (Ventas+Streaming) y en las listas Top 100 Álbumes y Top 100 Vinilo.

Las entradas para las nuevas ciudades, Madrid y Sevilla, se pondrán a la venta el próximo martes, 15 de marzo, a las 10.00.

Al mismo tiempo que ha anuncido la gira, Alejandro Sanz estrenó el videoclip de su canción Iba, una de las piezas más sensibles y emotivas de su último álbum.

Hijo Predilecto de Andalucía

El cantante y compositor recibió el 28 de febrero, junto al compositor Manuel Alejandro, el Título de Hijo Predilecto de Andalucía, una distinción que recibió emocionado y dedicó a sus padres, al tiempo que ha añadido que "todo en la vida ha merecido la pena por este instante en el que me reencuentro con mi raíz más profunda".

Durante su discurso, el artista dio las "gracias por este instante de felicidad absoluta que me habéis regalado" durante un acto que calificó de "auténtico, bello y andaluz", al tiempo que afirmó que "no sé si son consciente de lo que han hecho, pero ahora mismo tengo dentro un niño chico saltando de alegría, pensando que todo en la vida ha merecido la pena por este instante en el que me reencuentro con mi raíz más profunda".

"Ahora me parece escuchar la risa escandalosa de mi madre orgullosa diciendo 'mi niño es una eminencia' y el ole bajito de mi padre siempre musitado entre dientes", destacó Sanz, que añadió "a vosotros, María la de Alcalá y Jesuli el de Algeciras os lo dedico".