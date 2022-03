Tom Brusse y Sara se besan en 'Secret Story' después de dejar a su novia en directo: "Contigo olvido el mundo"

Tom Brusse y Sara han dado rienda suelta a la pasión en la fiesta que ha tenido lugar este viernes en la casa de Secret Story y se han dado su primer beso después de que el joven dejara a su anterior novia en directo.

El pasado jueves se vivió uno de los momentos más tensos de toda la edición cuando tomaba la decisión de hablar con Sarah, la que en ese momento era su pareja, y pusieron fin así a su relación de varios meses.

El exconcursante de La isla de las tentaciones aseguró que estaba "triste" por haberle hecho daño pero que durante los cuatro días que había pasado en la casa no la había echado de menos y eso le hizo reflexionar.

Otro de los motivos que le llevaron a tomar la difícil decisión fue la aparición en su vida de otra Sara, la nueva concursante de Secret Story en la que se fijó desde el primer momento y con quien tenía una gran complicidad.

Ya sin pareja, Tom Brusse se ha dejado llevar con su nueva tentación. "No sé qué me pasa.. No paro de sonreír... Contigo olvido el mundo... No sé si eso es bueno o malo... Nada más verte mi cabeza hizo booommm", le confesó.

"No sé si creerte...Hay que hacerte un polígrafo", le respondió Sara bromeando, pero dejando entrever que el pasado de Tom Brusse a nivel sentimental le está haciendo tener dudas sobre si sus sentimientos hacia ella son reales.

Después de una noche bailando y con varios acercamientos entre ellos, la pareja se marchó al baño para tener un momento de intimidad entre ellos. Fue entonces cuando Tom no lo dudó y se lanzó a besarla, sin que sus compañeros se percataran de que la nueva carpeta se había hecho realidad.