"Iba a ser la madre de tus hijos y me olvidaste en 24 horas": Tom rompe con su novia desde 'Secret Story' por Sara

Telecinco emitió una nueva gala de Secret Story este jueves 17 de marzo. En ella, además de haber una expulsión, y tal y como se había anunciado, Tom Brusse habló por videollamada con su novia, Sarah. Y es que, pese a que el empresario lleva en la casa de Guadalix de la Sierra desde el domingo, se está tomando a pecho lo de vivir la experiencia.

Al poco de entrar, y aunque dejó claro en conversación con Carlos Sobera que era "un nuevo Tom", enamorado y fiel, parece ser que se se le olvidó bastante pronto. Así, pidió hablar con su novia para terminar la relación y tener libertad para intentar algo con Sara, que se incorporó al programa el jueves.

Como era de esperar, la conversación no fue nada fácil y terminó con Sarah llorando. En francés, le dejó claro al que todavía era su novio que ni ella ni el entorno del marroquí le reconocían por su comportamiento con Sara, a la que le había dejado claro que le atraía y le había preguntado si tendría algo con él en caso de que estuviera soltero.

"Tú me has dicho que era la madre de tus hijos, tu futura esposa, te he presentado a mi madre... y después de 24 horas te acercas a otra chica que se llama como yo... antes de irte, me dijiste que buscaramos un piso los dos", comenzó a decir Sarah, muy nerviosa.

Por su parte, Tom se limitó a decirle que sentía lo ocurrido y que quería terminar la relación para no hacerle más daño. "Me dejas por una chica con la que sé que no tienes futuro, pero no lo entiendo. Nadie te reconoce ahora mismo. Sabes que estoy sola en Dubai, no puedes decir que me respetas, estoy completamente enferma, me querias. me estas dejando delante de todo el mundo", dijo, justo antes de comenzar a llorar.

Sin embargo, según apuntó Amor Romeira en Twitter, no todo es tan dramático como parece. La canaria aseguró en sus redes sociales que sabía de buena mano que la pareja llevaba un tiempo separada, pero fingió la ruptura en Secret Story para poder sacar rédito de ella y asegurarse minutos en pantalla.