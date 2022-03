Jesulín de Ubrique gana la segunda entrega de 'El desafío 2' tras superar su mayor miedo

Antena 3 emitió la segunda entrega de la temporada de El Desafío. Esta terminó con Jesulín de Ubrique como ganador, aunque no lo tuvo precisamente fácil, pues se enfrentó a uno de sus mayores miedos. El extorero confesó que le tenía miedo a las alturas, algo que se reflejó en los vídeos de los ensayos de la prueba, las sillas de vértigo, cuando le empezaban a temblar las piernas.

En este desafío, el marido de Mª José Campanario tuvo que colocar sillas para hacer una gran torre y conseguir poner una bombilla a gran altura. "Las cosas de altura me dan mucho miedo. Voy a hacerlo porque se me va a meter en la pelota, pero no es nada fácil", dijo.

Sin embargo, superó tanto eso como sus dolores musculares, alzándose como ganador después de conseguir los 30 puntos el jurado de El Desafío. Jesulín de Ubrique colocó toda la torre, consiguiendo la prueba. Cuando la bombilla se ha encendido ha roto a llorarUbrique decidió donar los 7.000 euros a una asociación que actúa contra el cáncer infantil.

"No me siento triunfador, quiero demostrar mucho más", dijo, dejando clara su autoexigencia. Tras esto, el ranking queda encabezado por Raquel Sánchez Silva, seguida por el torero y en tercer lugar por El Monaguillo. Por la cola, en cambio, está Norma Duval tras la mala valoración que obtuvo en su duelo con Lorena Castell y Omar Montes.