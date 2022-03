Marta Riesco presenta su single 'No tengas miedo' en 'Ya son las ocho', con guiño a la comunidad LGTBI incluido

Marta Riesco ha decidido coger el toro por los cuernos y darle la vuelta a las críticas hacia ella. Muchos han usado su canción No tengas miedo para burlarse y reírse de ella. Y, lejos de amilanarse, ha asumido las críticas y ha decidido junto a Mediaset lanzar la canción en plataformas digitales.

"¿Quién me iba a decir a mí que iban a dar con una canción que canté con 18 años... y que solo tenemos 2 personas? Vi esa canción en un periódico y, gracias a ellos, estamos hoy aquí, aunque al principio me sentó fatal".

La periodista ha abierto un nuevo programa de Ya son las Ocho subida a un escenario y volviendo a cantar, esta vez en playback, su tema de No tengas miedo, celebrando su lanzamiento en plataformas digitales.

Marta Riesco cantando 'No tengas miedo' y poniéndola como una diva a la altura de Rosalía

🤣🤦‍♂️#APOYOROCIO18M #YaSonLasOcho18M #MOTOMAMI #MareaFucsia pic.twitter.com/EUTDUaDv9H — Rafael García López 🇺🇦 🇪🇺 🇺🇸 (@RafaelGarciaLAF) March 18, 2022

"Quiero mandar un saludo a la comunidad LGTBI que lo habéis hecho posible. A todos esos niños que habéis sufrido acoso, a todas esas personas que os habéis sentido discriminadas, que os han rechazado, lo que sea... ahora hay que ir para arriba, no hay que tener miedo. Que nadie nunca os amedrente y sobre todo que lo pasemos bien".

Marta Riesco, muy feliz con este lanzamiento, ha querido contar la historia de cómo se gestó todo. "Después de bailar la canción en el programa, me llamó alguien de Mediaset, un jefazo, y que querían hablar conmigo de No tengas miedo. Y me dijeron que había que sacar esa canción, que podía funcionar. Al final se usó para reírse de mí, y se ha dado la vuelta".

"Yo creo que su mensaje es lo que ha hecho que tenga éxito la canción, y se la quiero dedicar a Ana Rosa Quintana. Es la persona que conozco que menos miedo tengo, así que quiero dedicárselo a ella".

Miguel Ángel Nicolás, otro de los presentadores de Ya son las Ocho, ha adelantado que vamos a ver todo el proceso que llevará a Marta Riesco al estrellato. "Vamos a ver cómo elige sus estilismos, cómo regraba la canción, cómo graba el videoclip... Vamos a ver cómo se crea una estrella".