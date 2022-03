Reportera, colaboradora, influencer y, por supuesto, periodista. Y también es bien sabida su pasión por la música. Pero ahora, Marta Riesco ha dado un paso más en su carrera profesional y ha decidido lanzar oficialmente su ya conocida canción.

La novia de Antonio David hizo su debut musical más mediático en 2010, cuando se presentó, junto a su grupo I-Legal, a la preselección de RTVE para representar a España en Eurovisión. El tema, llamado No tengas miedo, no fue elegido para actuar en directo en La 1, y finalmente fue Algo chiquitito, de Daniel Diges, fue ala ganadora.

Tras 12 años hibernando, su relevancia mediática por su relación con el exguardia civil ha hecho que vuelva a resurgir la canción y, de hecho, recientemente la bailó en directo en Ya son las ocho.

Pero ahora, Marta Riesco, en colaboración con Telecinco, ha querido aprovechar su tirón para publicar oficialmente la canción y, desde este viernes, No tengas miedo está disponible en plataformas digitales como Apple Music o Spotify.

La reportera lo ha anunciado con mucha emoción en sus redes sociales. "Lo habéis pedido mucho, pero ahora ya es un hecho [...] Hoy en Ya son las ocho va a haber muchas sorpresas, así que no os lo perdáis", informó en sus stories.

"Mala suerte, buena suerte... ¿Quién lo sabe? Hoy tiene más sentido que nunca. Cuando empezaron a rebuscar en mi pasado para justificar que siempre he querido ser famosa y que estaba encantada con que se estuviese hablando (mal) de mí, una de las cosas que hicieron fue sacar esta canción", reflexionó en su último post. "La hice con 18 años, cuando mi sueño era la música".

"Quizás no sea la mejor canción del mundo, pero la canté con toda la ilusión de quién empieza algo", defendió. "Años después rescatan la canción los medios. Al principio, me sentí mal, me dio vergüenza y me enfadaba cuando alguien la cantaba. Poco a poco me di cuenta de que esa canción había vuelto a mi vida con un claro mensaje, No tengas miedo".

"Hace unos días sonó el teléfono. Era Mediaset... Y hoy comienzo a escribir un nuevo capítulo de mi alocada vida. ¡Voy a disfrutarla!", concluyó la novia de Antonio David.