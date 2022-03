El programa de Viernes Deluxe ha conseguido convencer a Amador Mohedano para que vuelva a sentarse en plató y comente todas las polémicas alrededor del clan Jurado - Mohedano. Pero lo que parecía una victoria ha estado a punto de torcerse por culpa de Chelo García-Cortés.

Después de llamarle "falso" durante un programa de Sálvame, Amador Mohedano ha enviado un audio a la periodista muy molesto. "La última vez que nos vimos, que fue aquí en la habitación que estaba yo tan malo, fuiste a la única persona a la que abrí. Y tú me lo agradecías, y que nunca lo olvidarías".

"Y ahora veo que me pones de cobarde en el programa. Ya me explicarás tú por qué. Si no me contestas, te lo preguntaré en directo si es que estás en la entrevista, y también puedo contar una cosa que te puede molestar" ha amenazado Amador al final de su audio.

Chelo, muy molesta, ha ido al hotel donde se aloja Amador para pedir explicaciones. Enviada por el programa, claro está. Pero no ha podido entrar ya que la dirección del hotel no le ha dejado pasar del vestíbulo con la cámara. Ha tenido que bajar el agente de Amador para impedir a Chelo que subiera a la habitación.

Chelo García-Cortés, en una de sus misiones MEDIASET

"No sé el motivo de su enfado contigo, pero ahora mismo no te quiere atender" ha dicho su mánager. "Tú di lo que quieras decir, que él dirá lo que quiera decir". Ante la negativa de poder entrar en el hotel, Sálvame ha vuelto a conectar con la periodista y Kiko Matamoros ha puesto otro audio que le acababa de enviar Amador... amenazando con su presencia en el Deluxe.

"Kiko, decirle a esta que no venga, ¿eh? Si viene y llama, que yo no me muevo, que no voy al programa, que estoy harto de esta Chelo ya. Estaba yo tan relajado, para que me pongan aquí ahora Chelo llamándome cobarde o falso. Valiente hija de puta".

Ese insulto ha sido la gota que ha colmado el vaso. Chelo García-Cortés se ha metido en el coche, dispuesta a volver a plató, muy enfadada con el programa. "No puedo más. Estoy harta de los insultos. Estoy harta ya. He hecho lo que he podido".