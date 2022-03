Consultorio de Vivienda: "La calima ha puesto sucísima la finca y la empresa de limpieza quiere un extra, ¿es lícito?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Que el casero cambie la tarifa

PREGUNTA El subidón de la luz me está afectando. ¿Puedo obligar a mi casero a cambiar la tarifa de luz si yo he encontrado una más barata? Y si quiero poner el recibo a mi nombre ¿puede negarse?, porque no me fío de las cantidades que me está haciendo pagar. Muchas gracias. Laura.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Depende de lo que haya pactado en el contrato y el margen de maniobra que se haya dispuesto a su favor para la contratación de los suministros.

Derrama inicial muy alta

PREGUNTA Vamos a estrenar inmueble en mayo 40 vecinos en un barrio residencial de Valencia. Para echar a rodar la comunidad se ha pedido una aportación por vecino de 1.500 euros.

Me parece una cantidad excesiva (la finca tiene un pequeño jardín y un arenero y poco más, a lo que hay que añadir los servicios clásicos). ¿Está regulada esta cantidad de inicio?

Que me lo descuenten de futuros recibos sigue sin valerme. Gracias por su consejo. Alberto.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En la junta de primera constitución de la comunidad suele aprobarse por mayoría simple de los propietarios asistentes a la misma una dotación inicial de fondos tomando como base la previsión de gastos que va a tener la comunidad según los servicios o instalaciones que disponga.

Por lo tanto, no se encuentra regulado un importe mínimo o máximo sino que se tiende a las necesidades de cada comunidad.

Comunidad sucísima y gasto extra

PREGUNTA La calima de estos días ha puesto la comunidad sucísima y la empresa de limpieza ya nos ha dicho que supondrá un coste especial limpiarla, aunque no nos han detallado a cuánto ascendería.

¿Se puede hacer esto si no vienen contemplados 'extras' de este tipo en el contrato? ¿Puede pedir más dinero la empresa de limpieza por esto? ¿Podemos negarnos de alguna forma? Gracias. Araceli.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Depende de lo contratado con la empresa de servicios. Si se han contratado únicamente limpiezas ordinaria, con una determinada frecuencia y periodicidad, hay que estar a lo pactado y estas limpiezas especiales no se considerarían incluidas.

En muchos contratos de este tipo se hace constar expresamente que las limpiezas extraordinarias por obras o causadas por agentes atmosféricos imprevisibles no están incluidas en las tareas a realizar, y se abonan aparte, por lo que hay que estar a las cláusulas del contrato de arrendamiento de servicios suscrito.