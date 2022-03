De rechazada en 'Tú sí que vales' a artista internacional con 9 premios Grammy: así es Rosalía y su biografía

"¡Tienes que sacar algo de carácter y algo de voz!", le decía Javier Sardá a una joven Rosalía en 2008, cuando con 15 años se presentó a Tú sí que vales, en Telecinco. Y sacó ambas cosas. Y ahora es un icono mundial con un estilo propio.

"Yo creo que tengo algo especial a la hora de transmitir", decía aquella Rosalía de 15 años. "Tengo claro que voy a ser artista", aseguraba en la entrevista previa a actuar y cuando Ángel Llácer le reprochaba el haber desafinado ella respondía: "No puedo hacer todo, interpretar, bailar y cantar...". Pero sí que puede y lo ha hecho ante medio mundo.

Rosalía Vila nació en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, en 1992, aunque se crió en Sant Esteve Sesrovires, un pueblo pequeñito que si por algo es conocido es por estar allí la fábrica de Chupa-Chups. Tiene una hermana mayor, Pilar, que trabaja con ella como parte de su equipo de estilismo.

Su madre, Pilar, trabaja como subdirectora comercial en una empresa de placas de identificación (Suprametal) y ahora es también la gestora de la compañía a través de la cual factura Rosalía, la empresa de management Motomami. Su padre, divorciado ya de su madre, también trabajó en la empresa de placas. Es quien más alejado de los focos está.

Volviendo a su carrera, Rosalía comenzó a cantar con siete años y a los diez ya se centraba en sus estudios musicales. Años después, en una actuación ante apenas 100 personas la escuchó el cantante y productor Raul Refree, que se convirtió en el impulsor de Los Ángeles el primer gran éxito de Rosalía.

Con Motomami tiene ya tres álbumes y 9 Grammys, uno de ellos el Mejor álbum alternativo o rock latino de 2020.

Rosalía ha colaborado con The Weeknd, Billie Eilish, Travis Scott, Ozuna, J Balvin, Farruko, Daddy Yankee o Bad Bunny, entre otros.

De las galas de los Grammy a las páginas del The New York Times, es una de las artistas más conocidas del mundo. Hace apenas días, fue la invitada en programas de TV estadounidenses tan míticos como Saturday Night Live o The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Y a quien acompaña el éxito, le siguen las críticas. Las de Rosalía han rondado en torno a su uso del estilo flamenco, por lo que se le acusó de esa -muchas veces absurda- cosa llamada apropiación cultural. Ella también se ha pronunciado en lo que a política se refiere, manifestando su desagrado con el partido Vox.

En otro orden de cosas, en lo sentimental, Rosalía sale ahora con Rauw Alejandro, con el que aparece sin tapujos en redes sociales. Antes, su relación más conocida fue con otro cantante, C. Tangana.