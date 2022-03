Subirats afirma que treballen per a facilitar "al màxim" l'acolliment i refugi d'universitaris i professors ucraïnesos

Subirats ha realitzat aquestes manifestacions a Bilbao, on s'ha reunit amb el conseller d'Educació, Jokin Bildarratz, i s'ha referit a la situació derivada de la guerra d'Ucraïna.

Davant plantejaments com el de la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, que instava els estudiants russos en programes de mobilitat internacional a abandonar el centre acadèmic, ha assegurat que, en aquest tema, estan posant més l'èmfasi en la capacitat d'acolliment dels professors i estudiants que, per raons del conflicte a Ucraïna, es vegen obligats a abandonar el seu país i a vindre a Espanya.

Des de la UV s'ha reiterat aquest mateix dimecres que ha recomanat, "com a mesura de seguretat", als seus estudiants valencians a Rússia i als russos que es troben aquest quadrimestre en la institució mitjançant programes de mobilitat internacional -actualment 13 persones- tornar als seus països, encara que donarà "suport a les decisions que adopten".

El ministre ha explicat que estan treballant amb la CRUE Universitats Espanyoles i amb les diferents universitats per a "facilitar al màxim" el procés d'acolliment i de refugi, tant d'estudiants com a professors.

D'altra banda, ha precisat que, amb la ministra de Ciència, Diana Morant, han fet una "suspensió de les relacions científiques i acadèmiques amb Rússia", però ha insistit que la "èmfasi central s'ha de situar en les tasques d'acolliment i refugi".

El responsable d'Universitats ha assenyalat que encara no tenen dades d'acolliment d'estudiants i docents perquè tot el procés s'està ara iniciant i s'han decidit ara els espais que a Espanya realitzaran l'acolliment.

"El que hem de fer és facilitar al màxim que açò passada, però no tenim encara dades, la qual cosa pareix evident és que serà bastant més important que el que va anar en el cas de l'Afganistan, on, al final, van ser molt poques les persones que es van acollir al sistema d'acolliment universitari", ha afegit.

Subirats ha manifestat que, en el cas d'Ucraïna, "com és obvi" per la quantitat de persones que hi ha, que és molt major i per la presència de familiars a Espanya, és probable que el "tema siga més significatiu".

DEFENSA

D'altra banda, en relació a l'anunci el president del Govern, Pedro Sánchez, d'augmentar el pressupost en Defensa fins al 2% del PIB, ha manifestat que és un tema que està "pendent" de les reunions que s'han de fer en el Consell d'Europa els dies 23 i 24 de març.

Segons ha destacat, es tracta d'una cita "molt important", que pot ser "tan important com la qual es va fer abans de la pandèmia en el 2020" i allí "es tindrà a veure exactament quals són els compromisos que prenen els diferents països en relació a la situació complexa que s'està travessant".