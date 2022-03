Arturo Pérez-Reverte desvela el tatuaje que estuvo a punto de hacerse y por qué se echó para atrás

Arturo Pérez-Reverte ha aparcado las polémicas en las que últimamente se ve envuelto en las redes sociales y ha concedido una entrevista a uno de los youtubers punteros de nuestro país, Jordi Wild, en la que ha hablado de su faceta más personal.

Entre ellas, una anécdota que tiene que ver con un tatuaje que estuvo a punto de hacerse, pero que, a última hora, se echó para atrás y dejó pasar la ocasión.

Según contó el escritor, pasó cuando tenía 22 años y se encontraba cubriendo su "primera guerra", en Beirut.

Pérez-Reverte recuerda que vio en el estudio de un tatuador una serpiente preciosa y pensó en hacérsela.

Sin embargo, recuerda, en aquella época tan solo se tatuaban "los marineros, los legionarios y las prostitutas". Además, al ser periodista, llevar una distinción en su cuerpo quizá no le iba a ayudar a pasar inadvertido, algo esencial en esos tiempos convulsos.

Una anécdota de la que ya había hablado con anterioridad en una de sus columnas periodísticas, 'Patente de corso'.

Allí contó que se trataba de una serpiente alada en rojo y azul y también dio otro motivo, que sería el tercero, para finalmente no hacérsela: "Cuando el de la aguja estaba a punto de empezar la faena, pensé que eso me marcaría para toda la vida; y a saber si luego, en algún momento, esa obvia identificación no iba a hacerme la puñeta", escribió.

Eso sí, según le contó a Jordi Wild, actualmente no se arrepiente de aquella decisión y no cree que a estas alturas se vaya a estrenar en este mundo de los tatuajes, ya que está "demasiado" de moda.