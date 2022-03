Pérez-Reverte publica un formulario "para ofendidos por sus comentarios" tras su última polémica en las redes

"Se ruega a los interesados que lo cumplimenten. Yo me voy a dormir". Con estas palabras, Arturo Pérez-Reverte despedía el lunes. Forman parte de un tuit con el que el escritor dio por zanjada su última polémica en redes, horas antes, con otra publicación incendiaria.

"Irina Tsvila, ucraniana, muerta en combate. No me la imagino diciendo todos, todas y todes. La verdad es que no. O sea, que no", había tuiteado Reverte con la foto de la fallecida en el conflicto.

Unas palabras que provocaron que le cayera un auténtico aluvión de críticas por las que, quizá, prefirió borrar el tuit.

Yo, "sin encambio", me imagino a la pobre Irina revolviéndose en su tumba si supiera que su tragedia ha sido utilizada de forma frívola por un señoro españolazo y rancio como Pérez Reverte para sus fines de señoro españolazo y rancio. pic.twitter.com/klisO3kP1r — Roxita de Lussemburgo (@Rossemburg) February 28, 2022

Sin embargo, Pérez-Reverte quiso tener la última palabra y zanjó el asunto con otro tuit que contenía un formulario dirigido a los ofendidos por sus comentarios en las redes sociales. En él, y de manera irónica, pide a los interesados que expongan desde "el motivo de la queja" o "si podrán superarlo", hasta su "calificación política", que le "califiquen" o "qué piensan hacer con sus libros".

Además, acaba con una contundente frase: "Una vez cumplimentado, imprima el cuestionario, enróllelo cuidadosamente y...".