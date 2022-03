Steisy se borra los tatuajes de 'MyHyV', 'Supervivientes' y del nombre de su hermana y da un disgusto a sus fans

Patricia Steisy ha sorprendido a sus seguidores, quienes, de paso, se han llevado un verdadero disgusto, con una decisión que afecta a la estética de su cuerpo.

Y es que, tal y como ha publicado ella misma en sus redes sociales, ha optado por eliminar algunos de los tatuajes que, hasta ahora, adornaban su cuerpo.

Lo ha hecho a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde aparece la colaboradora borrándose algunos, como los que se hizo en sus manos. Así, se ha eliminado el que se hizo de MyHyV en homenaje a su paso por el programa; también el que tenía con el nombre de su hermana, Cristina, que estaba rodeado de unas olas y unos peces; y, justo encima de ese, poseía dibujado el logo de Supervivientes, que también ha desaparecido.

Aunque no ha dado más detalles al respecto, lo cierto es que la colaboradora e influencer se muestra encantada con su decisión. "Segunda sesión con mis colegas de @blou.tattooremoval. Para mí, los mejores porque su principal objetivo es cuidar tu piel ✌🏼", ha escrito en Instagram para acompañar al vídeo.

Su decisión ha generado un gran revuelo entre sus fans, que, en su mayoría, se muestran decepcionados con que quiera eliminar, no se sabe si para siempre o para recolocarlos en otro sitio, estos significativos tatuajes.

Así, se han podido leer expresiones en su muro como: "¿Por qué? Forma parte de ti, donde te conocimos", "A mí me sorprende que se quite el del nombre de su hermana, los otros ni fu ni fa", "Ohhh, ¿por qué te los has borrado? 😍😍😍Recuerdos de cuando estabas más en la tele ❤️" o "Patry, ¿por qué te quitas los tattoos😩?".