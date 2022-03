Almudena Cid recoge sus enseres de la casa en la que vivía con Christian Gálvez: las fotos de la mudanza

Poco a poco, Almudena Cid va rompiendo todos los lazos que una vez le unieron a Christian Gálvez. La ya expareja apenas mantiene relación, ni se espera que ocurra.

Muestra de ello son los pasos que dan para finiquitar un amor que duró 14 años, 11 de ellos como marido y mujer.

El último, demostraciones de amor públicas aparte del presentador con su nueva pareja, Patricia Pardo, ha sido la mudanza que la exgimnasta ha hecho recientemente, en la que ha recogido todos sus enseres de la casa que compartía con Gálvez.

Según detalla Semana, la actriz acudió el pasado lunes 14 al domicilio acompañada de sus padres. Allí, y según las fotografías y el texto que publica la revista, se la vio cabizbaja y con rostro serio.

Aunque se mantiene en un discreto segundo plano, al menos públicamente, sin emitir apenas una opinión sobre la ruptura con el presentador y que este haya rehecho su vida sentimental junto a Pardo, la vitoriana sí ha reaccionado en las redes, aunque sea de manera muy sutil.

Almudena Cid no consigue levantar cabeza. La actriz que está inmersa en su obra de teatro para abstraerse de su ruptura con Christian Gálvez y su nuevo noviazgo con la presentadora Patricia Pardo, prefiere no hacer declaraciones ante las nuevas imágenes en las que se les ve paseando felices por las calles de la capital.

Mientras en Instagram ha puesto algún que otro texto en forma de desahogo, Twitter ha sido la otra red social elegida por la exgimnasta para, de alguna manera, expresar su sentir en todo lo que está pasando.

Así lo destaca la revista Diez Minutos, que se hace eco de las interacciones que está llevando a cabo Almudena en forma de 'me gusta' con sus seguidores en los últimos días, justo desde que se hacía público el idilio de su ex con otra compañera de cadena.

Mensajes a los que da like como "Las cosas salen a la luz. Pero antes de la luz tiene que existir una vida. Hay excusas, no verdades" (el día que se conoció la relación de Gálvez y pardo), "Todas hemos sido Almudena Cid en algún momento de nuestras vidas. Este tipo de hombres, abunda. Señora Cid, con la cabeza bien alta! Que lo mejor que te ha podido pasar, es que se fuera de tu vida" (el día que el presentador se declaró a Pardo) o "Que Christian Gálvez haga está declaración de amor a Patricia Pardo con su ruptura tan reciente y sabiendo que Almudena Cid no lo está pasando bien me parece hasta cruel, la verdad" (ese mismo día).