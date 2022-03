Está claro que a Jaime Lorente le van las emociones fuertes. Tras convivir con estudiantes en Élite, ponerse en la piel de un atracador en La casa de papel o ser padre -sin duda, toda una aventura también-, ahora se atreve con los combates de boxeo.

Después de La gran velada del año de Ibai Llanos, en la que enfrentó a creadores de contenido en el ring y terminó con la victoria del youtuber Míster Jägger, ahora el streamer prepara una segunda edición de su evento, y cuenta con el actor como uno de los rostros más famosos de su cartel.

Jaime Lorente se enfrentará al anterior ganador, Jägger, en un combate histórico el próximo 25 de junio. "Me parece que fue el mejor el año pasado y yo quería luchar contra el mejor", declaró en la rueda de prensa.

"No voy a enseñar nada. Voy a entrenar todo lo que pueda. Pero sí que es verdad que yo no hago las cosas para ganar, hago las cosas porque me apetecen y me da igual perder", confesó tras asegurar que no iba a desvelar cuál sería su entrenamiento, aunque siempre aseguró que el boxeo era una de sus pasiones.

Pero, lo que está claro es que en forma siempre ha estado y sigue manteniéndose, por lo que seguro que dará la talla en el combate. Y, para que haya pruebas de ello, el intérprete de 30 años no ha dudado en subir la temperatura en su Instagram y publicar una foto en calzoncillos frente al espejo.

"Un poquito de carnesita", escribió en su publicación, que ya acumula más de 645.000 likes y con la que demuestra que, en cuanto a forma física, va a ser un digno rival para Mister Jägger, aunque habrá que espera para ver si también lo será en cuanto habilidades de boxeo.