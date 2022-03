Ucraïna.- La UCV imparteix cursos d'espanyol per a ucraïnesos i capta fons per als refugiats

Sobre aquest tema, el rector, José Manuel Pagán, ha destacat que "és important que, encara que no puguem evitar el patiment i la incertesa que està vivint el poble d'Ucraïna, ens mostrem pròxims i disposats a ajudar en tot el que puguem".

Així, la primera acció ha sigut reunir-se amb els alumnes ucraïnesos per a conéixer les seues necessitats i preocupacions i oferir-los ajuda. A partir d'ací, s'estan desenvolupant diferents projectes dels quals se n'anirà informant a través de l'espai habilitat a aquest efecte en la web.

Un dels projectes es concreta en la impartició de cursos d'espanyol per a ucraïnesos i està pensat per a totes les persones que s'han vist obligades a emigrar i que estan arribant a València. D'igual manera, està previst que en les pròximes setmanes se celebren diferents actes culturals amb la comunitat ucraïnesa a València el que permetrà, a més d'una trobada personal, col·laborar per a pal·liar l'emergència amb la captació de fons per a fer arribar a Ucraïna a través de Cáritas. No obstant açò, ja hi ha un compte bancari habilitat per a tal fi.

Així mateix, s'ha contactat amb Cáritas per al desenvolupament d'accions conjuntes i s'abordaran amb la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital els reptes que com a Universitat aquesta situació planteja. Així mateix, s'ha oferit l'ajuda com a entitat universitària a la Universitat Catòlica d'Ucraïna, amb qui col·labora la UCV en el marc del projecte Erasmus CA107 des de 2018.

SUPORT ALS MÉS VULNERABLES

D'altra banda, a través de diferents observatoris, la UCV manifesta el seu suport als més vulnerables. Així, juntament amb la federació europea One of Us -de la qual és membre l'Observatori de Bioètica de la UCV- s'ha publicat un manifest denunciant la guerra on s'afirma que "Europa i la civilització occidental necessiten un verdader rearmament moral dels seus principis, dels seus fonaments i dels seus valors. Eixe rearmament comença per la defensa de la vida de cada ésser humà".

També la Càtedra de la Caridad Santo Tomás de Villanueva ha llançat un comunicat apel·lant a la pau i ha convocat una jornada d'oració juntament amb la Rectoria de Cultura i Relacions Institucionals.

La Universitat Catòlica de València s'uneix en tot aquest temps a l'oració de l'Església perquè "cesse la guerra immediatament i que el diàleg fratern siga la principal via de resolució de conflictes".