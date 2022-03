La exposición al plomo ha reducido el coeficiente intelectual de la mitad de los estadounidenses desde 1940

La exposición infantil al plomo en los Estados Unidos es omnipresente y mucho más preocupante de lo que sugerían las estimaciones anteriores, según un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Cuando los investigadores analizaron el uso de gas con plomo desde 1940 y lo combinaron con datos sobre los niveles de plomo en la sangre de mediados de la década de 1970, encontraron que más del 54% de los estadounidenses vivos en 2015 habían estado expuestos a niveles peligrosos de plomo cuando eran niños.

Eso es más de 170 millones de adultos que ahora corren un mayor riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas, enfermedades mentales y problemas cardiovasculares, debido al plomo que inhalaron, ingerieron o absorbieron cuando eran niños.

Ningún nivel de exposición al plomo es seguro en ningún momento de la vida de una persona, pero este metal altamente tóxico puede ser especialmente perjudicial para los niños, ya que puede impedir el desarrollo del cerebro, lo que genera dificultades permanentes de aprendizaje y problemas de comportamiento.

En total, tal y como recoge Gizmodo, los investigadores estiman que el gas con plomo ha reducido el coeficiente de inteligencia acumulativo de la nación en 824 millones de puntos, lo que equivale a casi tres puntos por persona.

Y eso es solo el promedio. Los nacidos en las décadas de 1960 y 1970, cuando el uso de gasolina con plomo estaba alcanzando su punto máximo, podrían haber perdido un promedio de seis a siete puntos de coeficiente intelectual. La exposición al plomo de la cohorte fue ocho veces superior a los límites de salud actuales.

Para la mayoría de las personas, estos efectos no se notan fácilmente, pero para algunas que tienen una capacidad cognitiva inferior a la media, puede conducir a un diagnóstico de discapacidad intelectual.

"Francamente, me sorprendió", dice el sociólogo Michael McFarland, de la Universidad Estatal de Florida (FSU). "Y cuando miro los números, todavía estoy sorprendido a pesar de que estoy preparado para ello".

Menos que antes

Desde que el gobierno de EE UU prohibió la gasolina con plomo para los automóviles en 1996, la exposición infantil al plomo ha disminuido gradualmente. Sin embargo, todavía hay muchos estadounidenses vivos hoy que están lidiando con las consecuencias de su educación.

Los niños nacidos después de 1996 generalmente tienen niveles más bajos de plomo en la sangre que sus padres y abuelos, pero en comparación con las generaciones anteriores a la era preindustrial, su exposición al plomo sigue siendo mucho mayor.

Además, hay miles de comunidades en los EE UU, como Flint, en Michigan, que continúan sufriendo el legado de uso ilimitado de plomo, y las disparidades raciales son marcadas.

El estudio revela que los adultos negros mayores de 45 años, por ejemplo, tenían niveles considerablemente más altos de plomo en la sangre que sus contrapartes blancos, y eso era cierto incluso para los nacidos después de 1996.

Los autores del estudio ahora están examinando las consecuencias a largo plazo de esa exposición y si puede explicar las disparidades raciales en los resultados de salud, como enfermedad renal, enfermedad coronaria y demencia.

"Millones de nosotros caminamos con un historial de exposición al plomo", dice el psicólogo clínico Aaron Reuben, de la FSU.

Pinturas, tuberías y gasolina

El envenenamiento por plomo es insidioso por naturaleza. Históricamente, el contaminante invisible e inodoro se ha utilizado en pinturas, tuberías y gasolina, y aunque las restricciones son mejores que antes, al menos en los EE UU, enormes cantidades de plomo ya se han filtrado en el agua potable, las vías respiratorias y los hogares.

Es posible que el gas con plomo del escape de los automóviles ya no sea la amenaza que alguna vez fue, pero otras fuentes de contaminación por plomo, como las municiones de caza, la plomería y los desechos industriales, aún representan una amenaza para los humanos y el medio ambiente en general.

En 2021, por ejemplo, un estudio de más de un millón de niños estadounidenses encontró niveles detectables de plomo en la sangre de la mitad de la cohorte. Los niños que viven en códigos postales con poblaciones predominantemente negras tenían más probabilidades de caer en este grupo.

Algunos investigadores consideran que la contaminación por plomo es la "epidemia de mayor duración" en EE UU, y calcular los puntos de coeficiente intelectual perdidos por la exposición al plomo es un indicador comúnmente utilizado para sus efectos perjudiciales para la salud.

El año pasado, los investigadores encontraron que la exposición al plomo estaba relacionada con "pérdidas asombrosamente altas" y "alarmantes" en el coeficiente intelectual entre 1999 y 2010.

Las nuevas estimaciones han mirado más atrás en el tiempo, solo para encontrar niveles de plomo en sangre aún más altos entre los adultos mayores.

"Al proporcionar estimaciones más completas de la cantidad de personas expuestas al plomo en la vida temprana, este estudio da un paso considerable hacia la comprensión del alcance total del daño causado a la población estadounidense en un dominio específico: la capacidad cognitiva", concluyen los autores.