Sálvame Lemon Tea, la sección de Sálvame presentada por Terelu Campos y María Patiño, no solo funciona para avanzar todos los temas que se van a tratar durante el programa, sino también como un confesionario entre ambas presentadoras, que hablan de todo y de todos.

Si ya confesó Terelu los problemas que había tenido para superar la ruptura con uno de sus ex, ahora ha querido hablar sobre qué tipo de hombre le gusta en una relación. María Patiño le ha preguntado si tendría una relación con alguien como Pablo Urdangarin y su compañera se ha mostrado tajante: "No, no, no. A mí me gustan mayores".

"Me gustan más mayores para que no me den por saco. Para que no tenga que ser yo el modelo de 'qué tipazo, qué cuerpazo'. Quiero tener un tío normal que me haga sentir normal, y que no tenga que ser una modeli con 56 años", ha dicho Terelu, ganándose el aplauso del público.

Mientras, María Patiño ha defendido justo la opción contraria. "Yo voy a ser como Madonna, de 23 a 27. Lo tengo clarísimo", ha dicho la presentadora, aunque ha confesado que actualmente se encuentra "muy enamorada".