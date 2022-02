Terelu Campos admite que aún no ha superado a uno de sus ex: "Tuve que borrar su número para no escribirle más"

El historial de romances de Terelu Campos es ampliamente conocido. Pipi Estrada, Miguel Ángel Polvorinos, Alejandro Rubio... Con muchos de ellos la presentadora de Sálvame Lemon Tea mantiene buena relación. Pero, entre todos ellos, hay una ruptura que no ha podido superar, y así se lo ha confesado a María Patiño.

Hablando sobre la separación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, Terelu ha querido hablar sobre lo que supone para ella una separación. "Al final, una separación no es blanco y negro. No es como si me arranco todo de mí y ya".

"Te voy a confesar algo, aunque no me hace mucha gracia" ha adelantado la presentadora ante la expectación de María Patiño. "Yo tuve que borrar el teléfono de un ex mío. Lo borré porque de pronto por la noche le ponía mensajes, le llamaba... y sentía que hacía el ridículo. Y el día que vi que hacía el ridículo, dije: a ver, tía, no puedes dar esta brasa".

María Patiño ha querido sacarle un poco más de información a su compañera, pero Terelu no daba su brazo a torcer. "Estaba muy jorobada. Lo conoce todo el mundo porque es una persona que ha formado parte de mi vida. No voy a decir quién. Pero me costó mucho desenamorarme. Todavía tengo el corazón tocado".