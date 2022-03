Puig afirma que confia "absolutament" en Oltra i en els funcionaris de la Generalitat en el cas dels abusos

Puig s'ha pronunciat així en la sessió de control a Les Corts després de demanar-li l'oposició que assumisca responsabilitats polítiques entorn de la investigació judicial oberta per un presumpte encobriment dels abusos que va patir en un centre una menor tutelada per part de l'ex-marit d'Oltra, que ha sigut condemnat pels fets.

En concret, la síndica del PP, María José Catalá, ha indicat a Puig que el seu "principal llast a la seua credibilitat" és Oltra, i ha subratllat que la situació és "insostenible": "Açò ja no es pot aguantar. Hi ha 13 imputats per la gestió dels abusos a una menor, per l'obertura d'una instrucció paral·lela", ha postil·lat.

En aquest sentit, ha preguntat al president: "A què espera per a cessar Oltra? El seu silenci delatava debilitat. No li sembla prou ignorar un orde d'allunyament?; No li sembla prou tardar 41 dies a allunyar la víctima de la seua abusador? Crec que que està lligat de peus i mans a Oltra i la pregunta és per què. És per que hi ha un pacte de no agressió?; És per mantindre's en la butaca?", ha dit.

Catalá ha manifestat que Puig "no pot posar-se de perfil" quan Oltra i tot el seu equip directiu estan sent cridats a declarar per haver-hi suposadament amagat el cas d'abusos a una menor: "No pot seguir de perfil, evitant demanar perdó. No pot seguir evitant responsabilitats polítiques en aquest cas", ha indicat.

Enfront d'açò, Puig ha respost que confia "absolutament" en la justícia, en Oltra i en els funcionaris de la Generalitat Valenciana i ha lamentat que hi haja un "intent permanent" de danyar la imatge del Consell i d'Oltra.

A més, ha assenyalat que el jutge del cas dels abusos i el fiscal "segur que busquen la veritat" però ha mostrat els seus dubtes en què el PP "vullga saber-la". "Oltra -ha agregat- ha vingut ací a donar detalls de tota la qüestió plantejada i ací és on està el debat polític".

"ESCÀNDOL NACIONAL"

La diputada 'popular' a Les Corts Elena Bastidas ha intervingut per a seguir la línia plantejada per Catalá i ha afirmat que el cas dels abusos i la seua investigació és un "escàndol nacional".

Ha preguntat a Puig si cessarà a Oltra: "Continua valent més una butaca que la dignitat política d'un Consell?; Assumeix que el cas Oltra serà recordat com a cas Puig?", li ha interpel·lat.

Sobre aquest tema, Oltra ha respost amb més preguntes: "Què diria si quatre xiquets d'un centre dependent de la meua conselleria hagueren patit abusos i no s'haguera fet res?; I si no se li dóna credibilitat als xiquets i no se'ls deriva a l'Institut Espill ni a la Fiscalia?; Se li condemnaria per inactivitat i se li declararia responsable directa?".

"El seu objectiu -ha continuat- és la cacera política. No em mire a mi, sinó al seu costat. Ni era la meua conselleria ni era jo. Era la consellera d'Educació i la responsable era Catalá. Els fets es van denunciar en 2013 i no van fer res", ha afirmat.

A més, Oltra, en resposta a les crítiques de Cs per "vetar" una comissió d'investigació sobre menors tutelats, ha instat a aquest partit a "mirar els papers i no fer més gran la mentida" i ha reiterat que és una "cacera política".

"No aneu per ací si sou centristes", ha assenyalat als diputats del grup 'taronja', advertint que amb aquesta postura es posicionen "en la línia de l'extrema dreta que està movent tot això".