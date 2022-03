The Sisters of Mercy tornaran a València en el marc del festival Deleste

Els britànics es van formar en 1980 i ràpidament es van convertir en punta de llança del moviment gòtic que tanta repercussió va tindre en la Comunitat Valenciana. Actualment, el cantant Andrew Eldritch i els seus companys preparen una gira pel continent europeu per a celebrar 40 anys d'èxits.

Així mateix, la programació inclourà el grup irlandés Pillow Queens i a la banda valenciana Novembre Elèctric. D'altra banda, el festival també oferirà concerts gratuïts en la telefonada Matiné Deleste. Les actuacions estaran protagonitzades per Atlàntic i Joe Pask, entre uns altres. cal recordar que el cartell de l'esdeveniment ja incloïa artistes com Imelda May, Balthazar, Rufus T. Firefly, Júlia i Mr Sanchez.

D'aquesta manera, el Deleste celebrarà el seu desé aniversari amb una programació formada per intèrprets internacionals, estatals i locals que ocuparà els emblemàtics Jardins de Vivers de València. A més, s'expandirà per altres espais de la ciutat perquè el públic gaudisca d'una experiència integral. L'organització també ha fet un pas avant en la seua proposta per a combinar música i altres activitats culturals i d'oci.

Així mateix, cal assenyalar l'aposta per diferenciar-se dels grans esdeveniments musicals amb un format sense presses ni massificacions ni solapament d'horaris. En aquest sentit, el festival Deleste i el seu patrocinador, Cerveses Alhambra, comparteixen la mateixa filosofia: "oferir moments singulars i irrepetibles, basats a frenar l'accelerat ritme que ens imposa la societat i detindre's a observar i delectar-se amb calma per a ser capaços de sentir l'imperceptible i poder assaborir l'originalitat de cada instant", recalca l'organització en un comunicat.

Els abonaments per al festival Deleste estan a la venda en la pàgina web