Erial.- L'UCO intercepta una comunicació que implicaria a Zaplana amb els fons investigats: "El nostre amic"

Es tracta d'una conversa via WhatsApp entre Fernando Belhot, considerat fiduciari de Zaplana, i l'empresari investigat Carlos Gutiérrez, que l'UCO ha incorporat a un informe que recentment ha remès al Jutjat d'Instrucció número 8 de València, encarregat del cas Erial, en el qual s'investiga el suposat pagament de les comissions rebudes per les adjudicacions del servici d'ITV i el Pla Eòlic Valencià.

Precisament en aquest mateix informe també s'apunta a viatges en iot i vols de Zaplana abonats per empreses vinculades amb un empresari pel qual va mediar davant Bancaixa per a aconseguir una operació de refinançament.

Una part important del text de l'UCO està dedicada a establir vinculacions de Zaplana amb fons procedents presumptament de comissions il·lícites.

En concret, els agents es detenen en el pagament de 2,2 milions d'euros de Nuevo Sol Granadella a la societat Natland en 2009, data que coincideix amb les transferències que va fer Imision International a Natland amb suposades comissions de la privatització de les ITV i del Pla Eòlic.

Sobre aquest tema, existeix una conversa a través de l'aplicació de missatgeria instantània WhatsApp entre Gutiérrez i Belhot que es va perllongar durant diversos mesos i en la qual en diverses ocasions es feia referència a Zaplana.

En aquesta conversa es referirien a Zaplana com "el nostre amic", apunta l'UCO, la qual cosa es desprèn del context de la conversa o les referència a una reunió que haurien mantingut els tres -juntament amb l''expresident'- en l'hotel Wellington.

"Mira Fernando, el dia que vam estar els tres reunits en el Wellington vam acordar que es firmava un document amb Natland, que tu arreplegaves la firma i que s'annexava una còpia d'un document de pagament... L'endemà passat vas vindre tu i ho vas canviar per una carta (...) Et torne a repetir que aquest document que tu has enviat, malament redactat, seria posar-nos a tots en una situació pitjor que la que estem ara", li comentava Carlos Gutiérrez a Belhot.

I el fiduciari contestava: "No va ser així, tots ho sabem. Preferisc no seguir parlant d'aquest assumpte fins a reunir-me amb el nostre amic".

Gutiérrez li responia: "Estupend. Quede pendent del que em digues. I insistisc a veure'ns els tres de nou. Aprofitar per a ensenyar-li el document que has enviat i que vols que es signe". Belhot li replicava: "Et sorprendries si sapigueres que està d'acord". L'empresari apuntava: "Sens dubte. Però cada dia em sorprèn alguna cosa nova. No crec que vullga suïcidar-se. Ja parle jo amb ell també".

L'UCO adverteix que del contingut d'aquest fragment s'"evidencia" la implicació que tindria Zaplana en aquest assumpte dels fons, "arribant a condicionar Belhot el continuar parlant del mateixos fins que no es reunisca amb ell o exposant que està d'acord amb la manera d'actuar que proposa".

Als agents els pareix així mateix "especialment significatiu" que Gutiérrez exposara, en aparent relació a Zaplana i vinculant-ho al fet que es materialitzara el document que proposava Belhot, que "no crec que vullga suïcidar-se". A juí policial, l'ús del terme "suïcidar-se" seria "clar" quant a les conseqüències que per a Zaplana podria suposar la confecció d'eixe document i que podrien vindre motivades per la seua vinculació amb la mercantil Natland i els fons transferits.

REUNIÓ A MADRID

Prèviament a aquesta conversa, es va produir una reunió entre Zaplana, Gutiérrez i Belhot, al novembre de 2015, a l'hotel Wellington. Del registre efectuat en el despatx del supòsit fiduciari es va intervenir un document en el qual aquest efectuava una sèrie d'anotacions a manera de resum de les diferents reunions que va mantindre durant la seua viatja a Espanya.

En eixe document s'arrepleguen les anotacions que es correspondrien amb la reunió, al·ludint literalment: "Carlos Gutiérrez: quedem a elaborar una declaració d'haver rebut tot i no tindre més res que reclamar de Natland. Edu suggereix que la firma seua la pose davant notari, però no li va donar el temps per a preparar la declaració al seu advocat i va dir que me la enviaria aquesta setmana. Reclamar-los", exposava.