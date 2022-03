El capitán Glenn Shephard es uno de los protagonistas de Below Deck Sailing Yacht (Bajo la cubierta del yate de vela) el reality que sigue el día a día de las travesías a bordo del yate Parsifal III y del que ahora se estrena la tercera temporarada en la plataforma Hayu, dedicada a los realities.

El programa de telerrealidad mostrará las paradisíacas aguas de Menorca y al capitán le acompañarán la jefa de cocina de la temporada pasada, Daisy Kelliher, el ingeniero jefe Colin MacRae y el primer oficial Gary King.

Con un retorcido pentágono amoroso (sí, pentágono), un sinfín de lesiones e infortunios y un peligroso accidente capaz de poner en duda la continuidad de la embarcación promete ser una temporada movida y no por las olas.

Hayu es la plataforma de NBCUniversal dedicada a reality shows, una suerte de Netflix de la telerrealidad ya disponible en España, con más de 8.000 episodios y multitud de programas icónicos de este género, disponibles el mismo día de su emisión en Estados Unidos.

Ahora, la plataforma acaba de anunciar sus novedades de marzo, donde se incluye el lanzamiento de nuevas temporadas de dos de sus realities más icónicos. Además de Below Deck Sailing Yacht llegan:

Top Chef. Temporada 19. Disponible desde el 4 de marzo.

Uno de los títulos de cocina más famosos en todo el mundo estrena nuevos capítulos con pruebas que no dejarán indiferente a nadie. Esta temporada, los concursantes vivirán entre los fogones de Houston (Texas) y tendrán que ser capaces de aunar la comida tradicional texana junto con otros sabores foráneos como el de la gastronomía nigeriana o el de algunas comunidades asiáticas residentes en la ciudad. Crear platos idénticos de apariencia pero con sabores totalmente diferentes, dar de comer en un mercado nocturno o vivir un divertido desafío de pesca, son solo algunas de las aventuras que la nueva temporada de ‘Top Chef’ tiene preparadas.

Kandi & The Gang. Temporada 1. Disponible desde el 7 de marzo.

Kandi Burruss es conocida por su protagónica aparición en el reality The Real Housewives of Atlanta. En este nuevo título se descubrirá como, de la mano de su marido Todd Tucker, Kandi está al frente de una famosa y, aparentemente, exitosa cadena de restaurantes de propiedad y gestión familiar. Es probable que al conocer los entresijos de este negocio, ‘OLG’, nombre del restaurante, no sea tan idílico como parece. Por eso, en los próximos capítulos, el matrimonio tendrá que superar toda una serie de obstáculos y tensiones para sacar adelante su proyecto más personal.

The Real Housewives of New Jersey. Temporada 12. Nuevos episodios cada miércoles.

Teresa Giudice decide mudarse con su novio Luis y que sus familias, por fin, se conozcan. Para Melissa Gorga, la familia también es lo primero y tras las acusaciones hechas el año pasado sobre los negocios de Joe, esta sale en su defensa, cueste lo que le cueste. A pesar del exitoso lanzamiento del libro de Margaret Josephs, la "housewive" descubre que su exmarido no estaba cómodo con la narración. Dolores Catania ha decidido alquilar una nueva casa y cuestionarse el futuro de su vida amorosa junto a David. Jennifer Aydin se enfrenta al mayor obstáculo de su matrimonio cuando los secretos familiares salen a la luz. Jackie Goldschneider planta cara a su trastorno alimenticio y toma conciencia del peligro que conlleva. Y por último, entra en acción Traci Johnson, esposa de un exjugador de la NFL que, consciente de lo que es estar en el ojo público, valora la lealtad más que nada.

Summer House. Temporada 6. Nuevos episodios cada martes.

Lindsay Hubbard no está segura de si quiere seguir con Jason. Paige, poco después de dejar Vermont, se entera de que Craig Conover se ha quedado soltero aunque... Andrea Denver también se unirá a la casa, ¿qué pasará? Los prometidos Kyle Cooke y Amanda Batula estaban mejor que nunca, pero vivir y trabajar juntos durante el último año les ha pasado factura. Carl Radke se ha convertido en la mejor versión de sí mismo mientras que Danielle Olivera deja su trabajo para arriesgarse a lo grande. Entre amores, desamores, tensiones y mucha diversión, el grupo de amigos más cañero de Los Hamptons llega con nuevos capítulos para demostrar que han pasado un verano inolvidable.

El precio de hayu es de 4,99 euros al mes, con 7 días de prueba gratuita. El servicio cuenta con un catálogo que abarca todo tipo de realities: estilo de vida, true crime, hogar, citas y más.