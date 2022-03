Después de la elección de Chanel como la representante de España en Eurovisión, y de la polémica que hubo por las acusaciones a RTVE de tongo, los focos se pusieron en el tema de la cubana, SlowMo. En concreto, se han centrado en la letra.

El PSOE aseguró que algunos de los versos podían hacer referencia a la "prostitución" femenina, y RTVE puso en manos del Observatorio de Igualdad la decisión de cambiar algunas de las frases.

El Bloque Nacionalista Gallego se unió a la crítica publicando su cartel en apoyo al 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con un mensaje contundente. "Más de 100 años luchando, pero en sus cabezas...", se puede leer junto con una parte del estribillo de SlowMo.

"Con mi bun bun, le tengo dando zun zun. No daddy, no", pone en grande con la siguiente denuncia: "El sistema que perpetúa la cosificación de las mujeres". Y, aunque no mencionaron directamente a Chanel, son muchos lo que han saltaron a defenderla.

En definitiva, la polémica está servida y por ella le preguntaron este miércoles a Tanxugueiras. El grupo gallego, que, precisamente, estuvo a punto de representar a España en el festival. "Guste más o guste menos, que puede ser que genere controversia, ella es una mujer que interpreta un producto", han dicho sobre el tema.

"En todo caso, las flechas tendrían que ir a quién hizo la letra, ella solo interpreta", ha rematado el trío.

Unas palabras que están generando cierto debate en las redes. "Que sepamos, a Chanel ese grupo que hizo la letra no le apuntó con un arma obligándola. Probablemente, leyó la letra, le gustó y decidió interpretarla. Muy feminista tratarla como si fuese una marioneta a la que obligan a hacer ese espectáculo", dice un usuario. "Me parece flipante que incluso teniendo a Tanxugueiras alabando explícitamente a Chanel y diciendo que en el caso de que alguien tenga problemas con la letra de SloMo las críticas deberían ir a los compositores en lugar de a ella se las siga criticando. Es enfermizo, de verdad", defiende otro.