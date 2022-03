Un llibre reivindica a Juan Piqueras com a "figura clau" per a introduir l'avantguarda cinematogràfica a Espanya

Es tracta d'un estudi biogràfic coeditat en versió castellana i valenciana per l'Institut Valencià de Cultura i Barlin Llibres. Després de la presentació del volum, La Filmoteca projecta el clàssic soviètic 'El acorazado Potemkin' (1925) de Sergei M. Eisenstein. La pel·lícula es podrà tornar a veure el divendres 11 de març, a les 18.00 hores.

Malgrat no ser conegut entre el gran públic, el requenenc Juan Piqueras (1904-1936) va ser una "figura clau en la introducció de la cultura cinematogràfica d'avantguarda a Espanya", destaca l'Institut Valencià de Cultura.

Nascut en una família de jornalers i de formació autodidacta, va entrar en el cercle intel·lectual i literari de València, que prompte se li va quedar xicotet. Ja a Madrid, es va convertir en un nom destacat dels ambients cinematogràfics de la generació del 27 i en 1928 va fundar el primer cineclub d'Espanya.

Corresponsal a París des de 1930 per a diverses publicacions, en 1932 va crear 'Nuestro Cinema', sens dubte la revista especialitzada més prestigiosa de l'època, reconeguda internacionalment. La seua intensa vida, així com les seues aportacions a la reflexió cinematogràfica, es va veure truncada pel colp d'estat militar de juliol de 1936. A la fi d'eixe mateix mes, Piqueras va ser afusellat per la seua militància comunista.

El cineasta valencià Ricardo Muñoz Suay, fundador de la Filmoteca de València, era conscient de la rellevància de la trajectòria intel·lectual del cineasta de Requena. Per açò, Muñoz Suay va decidir que la primera sala de la Filmoteca portara el nom de Juan Piqueras. Ara, el llibre 'Los años imposibles' recupera la memòria d'aquest pioner del pensament cinematogràfic a Espanya.

Amb 'Los años imposibles' Enrique Fibla busca obrir un nou capítol en la recuperació de la memòria històrica, en rescatar la vida d'un dels "esclavons perduts de la cultura del nostre país, esborrat per la dictadura franquista".

BIOGRAFIA I ASSAIG

'Los años imposibles' és un llibre híbrid, a cavall entre la biografia i l'assaig, narrat en part per Ketty González, la dona de Piqueras, a la qual van deixar viuda i sense possibilitat de trobar el seu cos, que encara a dia de hui segueix en parador ignorat.

Enrique Fibla Gutiérrez (València, 1987) és un investigador especialitzat en la intersecció entre cultura visual, arxiu i discurs polític. És doctor en Filosofia de la Imatge per la Universitat Concòrdia de Montreal i màster en Estudis Cinematogràfics per la Universitat Estatal de San Francisco.

Ha publicat en revistes internacionals com 'Journal of Spanish Cultural Studies', 'Film History' o 'Screen'. És coeditor del llibre 'Global Perspectives on Amateur Film Histories and Cultures' (Indiana University Press, 2021).

També ha dirigit el projecte d'investigació 'Artesanos del cine', en l'Elías Querejeta Zine Eskola de Sant Sebastià, i treballa com a coordinador de debats al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Amb motiu de la presentació del llibre, La Filmoteca de València projecta 'El acorazado Potemkin' (1925) de Sergei M. Eisenstein, el gran clàssic del cinema soviètic, que era molt admirat per Juan Piqueras.

'El acorazado Potemkin' se centra en un fet històric: el motí que va organitzar la tripulació del cuirassat de l'Armada Imperial Russa, cansada de les vexacions dels seus oficials. La revolta de la tripulació va rebre el suport del poble d'Odesa, que va ser reprimit després per les tropes tsaristes.

Encarregat a Eisenstein amb motiu del vinté aniversari de l'alçament popular de 1905, el film és un símbol del comunisme soviètic i reflecteix els valors fundacionals de la Revolució de 1917. Considerat com un dels grans clàssics de la història del cinema, és també una obra mestra per la seua posada en escena cinematogràfica, la composició dels seus enquadraments i el seu extraordinari muntatge.