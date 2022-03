Dinos cuál es su sector y te diremos cómo crear una 'app' con éxito

Es innegable que las apps forman parte de nuestro día a día. De las populares de mensajería a las de entrega de comida, son un sinfín las que ya mejoran y agilizan nuestras rutinas. Por eso, no es de extrañar que todos los sectores quieran desarrollar una con la que diferenciarse de sus competidores. Claro que, en esa carrera, no se debe olvidar la importancia que tiene ofrecer a los usuarios una experiencia atractiva, fiable y uniforme en las aplicaciones. Pero, ¿por dónde hay que empezar para conquistar a los consumidores?

Por eso, Google y los investigadores de MTM han desarrollado un nuevo modelo que enseña a las empresas a crear una app de éxito que haga a los usuarios pasar por diferentes fases en su recorrido. ¿El fin? Que los usuarios la integren en su vida hasta el punto de no saber "qué harían sin ella”. Pasos de gran interés que desarrollan en este artículo de Think with Google y que comienzan por crear conexiones, pero, ¿cómo? ¡Averígualo!

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes.