Una concursante abandona 'Maestros de la costura' voluntariamente por primera vez: "Creo que antes va mi salud"

Una parte de la audiencia se adelantó al detectar su ausencia en el avance que se emitió la semana pasada, y en la entrega de este martes 8 de marzo de Maestros de la costura se pudo confirmar: MJ decidió abandonar el concurso tras la última prueba de eliminación, convirtiéndose en la primera aprendiz en la historia del formato en hacerlo.

Tal y como se pudo ver, al final del programa anterior la joven se vino abajo al sentirse sobrepasada por la presión de la competición cuando tuvo que retirarse al sufrir un ataque de ansiedad. Con la ayuda de Anthony pudo superar el tenso momento, hasta el punto de que no estuvo entre las candidatas definitivas para irse.

Sin embargo, esto no sirvió para animar a la diseñadora, que optó por volver a Albacete definitivamente tras el segundo programa. "Me siento muy afortunada por haber entrado aquí, pero vengo a despedirme y, aunque me da mucha pena, creo que es lo mejor que puedo hacer. Espero que lo entendáis", dijo la joven al inicio de la gala.

Por su parte, la presentadora del talent, Raquel Sánchez Silva, intentó convencer a la aspirante para que se quedara, aunque reconoció que se preocupó en el programa anterior al ver su ataque de ansiedad, pero MJ no cambió de opinión:

"Nunca había tenido un ataque así, me ha costado tomar esta decisión, pero ahora no puedo continuar. Creo que antes va mi salud. Soy una persona altamente sensible, me hubiera gustado no contarlo, porque no es algo que me defina al 100%, pero tiene mucho significado en mi vida, me cuesta gestionar mis emociones. Para mí esto está siendo muy difícil, pero no veo otro camino para mí", explicó.

Lorenzo Caprile, en la misma línea que la presentadora, dijo que no merecía la pena el sufrimiento de la joven. El diseñador, que ha hablado en muchas ocasiones sobre los problemas de salud mental que ha tenido, le comentó: "Aquí venimos a divertirnos y aprender. No merece la pena ese sufrimiento, lo importante sois vosotros, vuestra salud y bienestar", dijo, a duras penas.