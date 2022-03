Margarita es expulsada de 'Maestros de la costura'

La 1 emitió este martes 1 de marzo una nueva entrega de Maestros de la costura. Al igual que en el estreno del concurso, se despidió alguien que se enfrentaba a su segunda oportunidad: Margarita. Quedó así patente que no está todo cantado entre neófitos y veteranos, pues a estos últimos se les exige algo más por su experiencia.

Margarita fue eliminada en una dura prueba en la que los aprendices tuvieron que confeccionar prendas con materiales que habitualmente no se utilizan para ello, como el plástico de burbuja que sirve para envolver y proteger objetos delicados o para, como confesó la propia Raquel Sánchez Silva en el programa, relajarse.

Eso sí, en la prueba hubo de todo menos relajación. De hecho, la concursante MJ llegó a necesitar abandonar el plató durante unos minutos tras verse completamente desbordada. Pese a ello, y con la ayuda de uno de sus compañeros, Anthony, consiguió presentar un dos piezas formado por un top dorado y una voluminosa falda rosa que encandiló a Lorenzo Caprile, pues le recordaba a los frascos de perfume.

Esto no cambió que la joven se replanteara su papel en el programa, tal y como dijo en el total grabado después. Además, algunos televidentes se percataron de que la albaceteña no apareció en el avance del siguiente programa, por lo que podría haber consumado su abandono pese a que ni siquiera estuvo en la cuerda floja.

La que sí lo estuvo, aunque finalmente se fue Margarita, fue Caterina, a la que no le dio tiempo a completar su traje y presentó un bolero que no convenció a los jueces. Tras debatir sobre el nombre del segundo expulsado de la quinta edición de Maestros de la Costura, los jueces decidieron que fuera Margarita quien abandonase el programa tras entender mal el concepto del reto.

"Has intentado arreglarlo al final, pero no es la prueba que estábamos pidiendo. Tú misma te has dado cuenta de que te faltaba papel de burbujas y lo has intentado solucionar con esto a lo que no le puedo llamar falda", valoró Caprile. Por su parte, la expulsada lamentó no haber podido mostrar su nivel y su corta duración en el formato.