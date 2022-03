Falles.- Ribó espera que "algun dia" es puga recuperar la mascletà suspesa aquest dilluns per la pluja

Així s'ha pronunciat Ribó aquest dimarts en l'Ajuntament. Preguntat sobre si el diumenge 20 seria una possibilitat, Ribó ha assenyalat: "És molt ràpid. Açò cal fer-ho de manera dialogada amb el món faller, i el diumenge 20 pot ser que no siga el millor moment perquè la gent ho utilitza per a descansar, però no dic que no, si el món faller ho considera".

Ribó ha lamentat que "per desgràcia, al març la pluja no és 'rara avis'" i ha assenyalat que "sempre anteposaran la seguretat de les persones". Així mateix, ha remarcat que treballarà perquè els artistes "puguen desenvolupar la feina de casa en les millors condicions".