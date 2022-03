Marta Castro, sobre la presión mediática desde su separación con Fonsi Nieto: "Yo lo respeto, pero lo llevo fatal"

Tras nueve años de matrimonio, Fonsi Nieto y Marta Castro anunciaron en sus redes sociales que habían decidido separarse de mutuo acuerdo. Aunque el anuncio fue hace unas semanas, Nieto confirmó que la decisión se tomó el pasado mes de septiembre.

Desde entonces, la empresaria no había aparecido ante las cámaras. Sin embargo, con motivo del comienzo de la Semana de la Moda en Madrid ha acudido a un evento, donde ha hablado con la prensa.

Castro ha querido mantenerse muy discreta con su vida privada y, aunque asegura quiere felicidad para ella y todos los que la rodean, también reconoce que la presión mediática de los últimos días le ha afectado.

Prefiere mantenerse "al margen de los medios", ha confesado: "Me da vergüenza que me pregunten por mi vida. Entiendo y respeto que la gente tiene que hacer su trabajo, sale una noticia y tienen que contrastarla, pero es verdad que yo lo paso fatal. No estoy acostumbrada tampoco".

Sobre las redes sociales, donde tiene casi 38.000 seguidores, también quiere "poner límites": "No estar todo el día enseñando tu vida, aunque está bien no enseñar solo la parte buena de la vida, sino también la mala porque todos tenemos épocas buenas y malas".

En su perfil también muestra como va creciendo el pequeño Hugo que tuvo junto a Nieto en 2020 y sirve como vínculo de unión entre los dos después de la ruptura. Es más, sin levantar rumores de divorcio, lo bautizaron el pasado mes de noviembre.